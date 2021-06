“Eles olham mais para nós agora e reconhecem a nossa qualidade. Eles têm um futebol mais físico, mais agressivo, privilegiam os jogadores com esse estilo e fazem uma busca ali mais no mercado dos países de Leste. Mas agora, quando querem um jogador mais técnico, vão para países como o nosso. Comparando o meu primeiro ano na Hungria ao último, notei um desenvolvimento enorme no futebol. Desde logo, todas as equipas da primeira divisão têm novos estádios. O presidente da Hungria [János Áder] investiu muito no futebol, é um apaixonado, investiu muito para agradar à população e isso criou novas condições para todas as equipas. Existiu um crescimento enorme de alguns jovens que estão a ser vendidos para os Estados Unidos ou para a Alemanha. Notei um desenvolvimento enorme. Ficaria surpreendido se, nos próximos anos, não continuassem a crescer. Vão continuar a evoluir e vão aparecer ainda melhores jogadores húngaros. É um país a ter em atenção, até pela estrutura e pela organização que têm relativamente ao futebol”, detalha Rui Pedro.

Sobre o Euro 2020, o jogador português garante que não ficou surpreendido com o nível de entusiasmo dos adeptos húngaros nas partidas contra Portugal e França, em Budapeste. “São apaixonados, são fanáticos por futebol. Têm três desportos pelos quais são obcecados, que são o futebol, o andebol e o pólo aquático, mas o futebol está num patamar acima. São fanáticos, principalmente quando joga a seleção”, conta, deixando depois uma antevisão à última jornada do Grupo F, onde Portugal defronta França para tentar garantir a passagem aos oitavos de final e a Hungria joga contra a Alemanha para ainda tentar sonhar com a qualificação para a próxima fase.