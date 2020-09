Numa altura em que ainda estava detido preventivamente no Estabelecimento Prisional da Polícia Judiciária, Rui Pinto foi chamado para dizer o que sabia sobre este caso e as suas declarações acabaram por abrir uma nova frente de investigação.

Começando por esclarecer que tinha “conhecimento de um esquema relacionado com a operação Lava Jato e que se prende com a empresa Odebrecht”, Rui Pinto afirmou que nada tinham a ver com barragens (ou seja, com a barragem do Baixo Sabor) mas sim com “a construção de empreendimentos hoteleiros e de residências no Brasil”.

Rui Pinto especificou a construção do projeto Reserva do Paiva (que inclui hotel, habitação e centro de negócios) como sendo um projeto que terá alegadamente envolvido “as empresas Doyen Capital LLC, com sede no Reino Unido, a Promovalor de Luís Filipe Vieira e a Odebrecht do Brasil”.

A revelação de que a Doyen Capital participou no projeto causa surpresa porque a informação divulgada pelos promotores nunca incluiu aquele grupo turco-cazaque. De acordo com várias notícias publicadas em 2011 em Portugal e no Brasil (exemplos aqui, aqui e aqui), altura em que o projeto foi apresentado publicamente, os protagonistas eram três:

O grupo Promovalor (de Luis Filipe Vieira), que assegurou a parte da promoção imobiliária, idealizando o projeto e conseguindo a aprovação das entidades públicas brasileiras;

O grupo Odebrecht, que construiu o hotel e outros edifícios através da subsidiária Odebrecht Realizações Imobiliárias;

E o grupo Starwoods Hotel, que através da marca Sheraton Hotels & Resorts, tinha um contrato de gestão do hotel a longo prazo.

Ou seja, nenhuma referência ao Grupo Doyen — o que levou Rui Pinto a ter a ideia de que “não se pretendia que essa ligação viesse a público”.

Provas nas mãos da Der Spiegel, do Intercept Brasil e de Rui Pinto

Através de uma investigação do consórcio jornalístico European Investigative Collaborations (EIC), o Grupo Doyen foi ligado a vários casos de corrupção, fraude fiscal e branqueamento de capitais em países como os Estados Unidos (onde terá feito negócios com as empresas de Donald Trump), Rússia, Cazaquistão, Turquia e Irão, entre outros. Liderado pela família turco-cazaque Arif, o Grupo Doyen tem as suas raízes no negócio petroquímico e extração de minérios no Cazaquistão mas acabou por expandir-se para a Turquia (onde tem ligações privilegiadas com o Presidente Recep Tayyip Erdoğan) e outros países asiáticos. Acabou por ganhar notoriedade quando entrou no negócio de intermediação de compra a venda de passes de jogadores de futebol (através da Doyen Sports Investments e da Doyen Global Investments) e hoje em dia está a ser investigado em diversos países, como é o caso de Portugal, onde uma das suas subsidiárias tem contas bloqueadas por suspeitas de branqueamento de capitais, segundo noticiou o Expresso.