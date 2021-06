Chega ao Ateneu Comercial do Porto como se estivesse em casa, e está, afinal é ali que moram muitas das suas memórias de infância. Recorda o Porto antigo, os tempos em que o insultavam na rua por usar roupa diferente, mas também a época de governação de Rui Rio, “um tipo vingativo, maldoso e rancoroso”.

Dono de um humor negro desconcertante, Rui Reininho fala sobretudo de amigos. Do encontro na noite portuense com Rui Moreira, dos livros de Camilo Castelo Branco que Tóli César Machado lhe deu, e que devorou durante o confinamento, ou dos 71 anos de Jorge Palma, que o fizeram acreditar que o tempo passa mesmo a correr.

Reininho faz 40 anos de carreira, mas não tem medo de envelhecer e muito menos da morte, apesar de já ter passado por ela várias vezes, uma delas no mar da Galiza, onde nadou todo nu. Com a pandemia e uma agenda de concertos vazia, sentiu angústia e desconsideração, mas também uma grande vontade de olhar para o futuro.

O seu novo álbum a solo, editado no dia 11 deste mês e cuja digressão vai passar por Viseu, Madeira, Braga, Porto e Lisboa, é, curiosamente, um pedaço do seu passado, bem mais experimental. Durante dois anos ressuscitou gravações e apontamentos antigos, até que reencontrou Paulo Borges, produtor do disco e antigo teclista dos GNR, e tudo ficou mais fácil.

Aos 66 anos, Rui Reininho não perdeu a ironia, a coragem e o arrojo, sabe que não é consensual e isso agrada-lhe. Garante não ter nada a ensinar aos outros e acredita que no palco, como na vida, quase tudo se resume a cumplicidade.

Escolheu o Ateneu Comercial do Porto para fazermos esta entrevista, porquê?

É uma memória de infância para mim, o meu pai era sócio do Ateneu, os meus tios encontravam-se aqui, era uma espécie de clube inglês. Esta sala onde estamos agora era completamente misteriosa, tinha imensos jornais, havia muita gente a ler, mas alguns também a dormir. Eu tinha muita curiosidade e o meu pai, com o sentido de humor que o caracterizava, dizia-me: ‘não acordes aqueles senhores’. Depois lembro-me da biblioteca lá em baixo, onde há ainda uma primeira edição d’Os Lusíadas; levei muitos livros daqui para ler. O meu pai vinha aqui jogar bilhar ao fim da tarde com os meus tios e com os amigos, depois de sair do trabalho. Era um Porto diferente, nós morávamos ali na rua Fernandes Tomás, sou mesmo um homem da baixa.

Em que medida era um Porto diferente, como diz?

Havia outro ritmo no Porto antigo. Ainda hoje sonho com aquilo, é uma coisa zen para mim, lembro-me das festas aqui no carnaval e na passagem de ano, encontrava-se aqui uma comunidade de média alta burguesia, que competia um bocadinho com o clube portuense, cheio de snobs da Foz. Aqui vivia-se um espírito mais intelectual, mais liberal. É isso que me liga profundamente ao Porto e me deixa orgulhoso. Bem, isto quase poderia ser o fim da entrevista.

Foi embora uns tempos, mas acabou sempre por voltar…

Pirei-me nos anos 70 para a Europa, mas acabei sempre por voltar. A certa altura senti-me fisicamente asfixiado no Porto.

Porquê?

Fui um dos primeiros a usar socas holandesas, casacos de pele, brincos e cabelo pelos ombros, comecei a pensar que gostava de uma certa boémia e de ser artista. Por vezes era muito cansativo descer a rua e ouvir bocas como: “pareces uma mulher”; “que larilas”. Nos dias em que estava bem disposto até dizia adeus e acenava, mas noutros chateava-me. Lembro-me de estar no Majestic com um grupo de amigos anarcas e apanharmos um elétrico para a praia. Apesar do Porto ser uma cidade de praia quase ninguém andava de calções. Eu usava umas bermudas com flores e as pessoas em Santa Catarina aplaudiram-nos, pensavam que éramos um trupe internacional.

Como vê hoje a cidade a nível político, social e cultural?

De muitas maneiras. Tenho uma simpatia pessoal muito grande pelo Rui Moreira, não escondo, ele sabe, seria uma traição estar aqui a dizer o contrário. Ele sabe que tem aqui um amigo, o que no Porto é uma coisa muito importante e creio que muita gente não percebe estas coisas. Já era amigo dele muito antes de ser presidente da câmara. Conheci-o quando estava à frente de uma discoteca na Foz, tínhamos vários amigos em comum.

Mas o facto de serem amigos não quer dizer que concorde com todas as suas decisões.

Sim, mas ele também não se mete nas minhas músicas, entre amigos é assim. Acho importante o papel dele, felizmente suceder a um grande estupor, um grande sacana, um tipo vingativo e pequenino em termos de cabeça, maldoso e rancoroso. Não é um grande elogio para o Rui aparecer logo a seguir a outro Rui, mas pelos vistos para sermos reis nesta cidade termos de ser todos Ruis. Não podemos esquecer o Rui Veloso e tantos outros.

Suponho que nestas eleições autárquicas vote Rui Moreira.

Não, eu moro em Leça da Palmeira, por isso voto em Matosinhos. Com o toque anarca que continuo a ter, voto muito nas pessoas em eleições autárquicas. A minha ligação com o Porto era também muito afetiva pelo Paulo Cunha e Silva, antigo vereador da cultura e um homem muito importante que pôs isto a mexer numa altura em que tínhamos aqui o La Féria a fazer porcarias, musicais em playback e a dever dinheiro às pessoas aos artistas. Bem… se calhar estou agora… enfim, também me pode processar, sou como o Ricardo Salgado, só aos 90 anos é que me irão julgar.