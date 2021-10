Rui Rio só deverá anunciar a decisão sobre o seu futuro no PSD depois do Conselho Nacional do partido, agendado para 14 de outubro. O objetivo será esperar que se cumpram todos os formalismos — análise e discussão dos resultados; e marcação de eleições algures para a primeira quinzena de dezembro — e só aí dizer se será ou não recandidato à liderança do PSD. Até lá, a ordem é esperar e manter os contactos com as estruturas locais para medir o pulso ao aparelho partidário.

O líder social-democrata ainda não confidenciou a ninguém do seu núcleo duro se vai ou não novamente a votos. Os seus homens de confiança, no entanto, dão como praticamente garantida essa recandidatura. “Seria uma surpresa se isso não acontecesse”, comenta com o Observador um dos membros da direção. “Todos os objetivos foram cumpridos e superados. Se ele ficou e foi a votos em condições mais adversas, não vejo que não o queira fazer agora”, dizia na semana passada ao Observador outra fonte da direção do PSD.

Daí para cá, nada mudou: nem a convicção do círculo mais fechado de apoiantes de Rio, nem o silêncio a que se votou o presidente do partido. Já houve duas reuniões da Comissão Política Permanente, órgão mais restrito da direção, um encontro da Comissão Política Nacional, direção mais alargada, e uma reunião com os líderes das várias distritais do partido. Em nenhum momento, Rui Rio levantou o véu sobre a sua decisão.

Ainda assim, os sinais estão aí e são demasiado evidentes para ignorar que Rio está a ponderar, pelo menos, essa recandidatura. O líder social-democrata está a fazer contactos com várias figuras-chave no aparelho social-democrata — com maior intensidade do que tinha feito em 2018 e 2020 –, coadjuvado pelos seus homens de sempre, Salvador Malheiro e José Silvano, vice e secretário-geral do partido, respetivamente. A contagem de espingardas segue a todo vapor.

A luta nas trincheiras

Os sinais até agora recolhidos são encorajadores, ainda que ninguém, nem mesmo os indefectíveis de Rio, dê como garantida essa reeleição. Os homens do líder social-democrata entendem ter do seu lado sete distritais do partido, como Faro, Beja, Évora, Bragança, Vila Real, Guarda e Aveiro de Salvador Malheiro — ainda que, tal como explicava aqui o Observador, o kingmaker de Rio tenha perdido parte da influência que detinha até aqui. Os Açores de José Manuel Bolieiro também estarão ao lado de Rui Rio — e podem ganhar um peso considerável nas contas finais.

Mas depois existem os casos sensíveis como Porto, Braga e Lisboa. No primeiro caso, os operacionais do presidente social-democrata dão como perdida a distrital liderada por Alberto Machado, antes fiel a Rio, há muito desavindo com a atual direção.

Em Braga, a expectativa de ter José Manuel Fernandes mais neutro parece ter-se esfumado: na entrevista que deu ao Polígrafo, o homem forte da distrital bracarense desdobrou-se em elogios a Rangel e quase anunciou o seu sentido de voto. Em contrapartida, não pode ser desconsiderada a influência de Carlos Eduardo Reis, reforçado depois de ter sido instrumental na conquista de Barcelos.

Em Lisboa, onde Rio nunca conseguiu entrar verdadeiramente, a aliança Miguel Pinto Luz – Rangel parece ter tornado as contas do líder ainda mais difíceis. Com um senão: a vitória de Carlos Moedas e o regresso do PSD ao poder na maior autarquia do país agitou os equilíbrios de poder no eixo Lisboa-Cascais e podem provocar novas alianças — nem todos quererão ficar à sombra de Miguel Pinto Luz e pode existir a ambição de tentar quebrar essa hegemonia. Para já, ninguém quer dar passos em falso.

Ou vai ou racha

Seja qual for a decisão de Rio, a contagem de espingardas não terá um peso predominante no desfecho final. O presidente do PSD está neste momento a ponderar se, depois destas eleições diretas, o partido estará ou não em condições de, pelo menos, tentar uma vitória em 2023. Se Rio entender que o PSD vai continuar a ser um “saco de gatos”, não dará mais para esse peditório; se entender que existem perspetivas de alguma unidade para enfrentar o PS nessas legislativas, a decisão pode ser outra.

O facto de Paulo Rangel ser, presumivelmente, o candidato do outro lado da barricada antecipa uma luta menos fratricida do que aquela que foi travada com Luís Montenegro. Nesse caso, e mesmo sem garantias absolutas de vitória, Rio pode ir a votos sabendo que, no final, o partido terá de escolher: ou a estabilidade ou a perpetuação de uma máquina que se habituou a triturar líderes.

Por outras palavras: mesmo sabendo que a derrota pode ser uma possibilidade e que a disputa com Rangel será taco a taco, Rio vai a votos se acreditar que ainda pode ser útil ao país. Mesmo perdendo, o líder social-democrata sairá consciente de que, na sua perspetiva, fez tudo para devolver alguma normalidade à vida interna do partido. Se não o quiserem, pois bem, devolvam o partido aos que nunca se conformaram com a ausência de poder.