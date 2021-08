Além de conselheiro nacional e deputado, Carlos Eduardo Reis não ocupa formalmente qualquer outro cargo nas estruturas do PSD. Ainda assim, é um dos homens mais influentes do partido, em particular no distrito de Braga. Foi ele, em 2019, que ajudou a travar a tentativa de impeachment de Rui Rio e a frustrar as aspirações de Luís Montenegro. Conseguiu sair do último congresso com terceira lista mais votada para o Conselho Nacional do PSD, órgão máximo entre congresso. E terá sempre uma palavra a dizer na definição do próximo líder social-democrata.

Numa altura em que se antecipa uma possível candidatura de Paulo Rangel depois das autárquicas, Carlos Eduardo Reis não se compromete. Em entrevista ao Observador, o social-democrata reforça a confiança em Rui Rio (“tem condições para ser primeiro-ministro”) e recusa comentar a eventualidade de ter de escolher entre Rio e Rangel, de quem foi aluno. A continuidade do atual líder depende dos resultados nas autárquicas e na ponderação que Rio fizer, insiste. Mas Rangel daria ou não um bom líder do partido? Carlos Eduardo Reis dribla a pergunta: “Vamos evitar esse título [para a entrevista].”

Escolhido como mandatário da candidatura do PSD a Barcelos, que motivou um psicodrama nas estruturas locais do partido, entre demissões e recursos para o tribunal do partido e Tribunal Constitucional, Carlos Eduardo Reis lamenta todo o “ruído” causado por “três ou quatro”. Não foi apenas ruído: a concelhia apresentou um candidato, esse candidato foi aprovado pela distrital de Braga e chumbado pela direção; a concelhia recorreu para o tribunal do partido, que lhe deu razão; só a intervenção do Consitucional resolveu a questão. Nos corredores do PSD, comenta-se que este foi mais um reflexo da disputa por influência política com Paulo Cunha, líder da distrital do PSD/Braga. Carlos Eduardo Reis corta a eito. “Não tenho qualquer ambição de ter lutas com Paulo Cunha.”

Principal suspeito na operação Tutti Fruti, processo com mais de três anos, que investigou uma alegada teia de corrupção e motivou dezenas de buscas em todo o país, Carlos Eduardo Reis evita falar do tema, nega todos as suspeitas que lhe foram imputadas e garante que não foi sequer ouvido pelas autoridades. “Tenho pena de viver num país que tem essa forma de investigar.”

“Três ou quatro pessoas que tentaram prejudicar mais de 1800 candidatos”

A concelhia do PSD/Barcelos — ou o que restava dela — demitiu-se esta quarta-feira por discorda da escolha de Mário Constantino como candidato à autarquia. É mandatário desta candidatura. Sente-se confortável em apoiar um candidato que foi escolhido ao arrepio da vontade das estruturas do partido?

Estou muito confortável. Foram feitos dois estudos de opinião por uma distrital liderada por José Manuel Fernandes e por uma distrital liderada por Paulo Cunha [ex e atual líder do PSD/Braga]. Mário Constantino foi sempre o melhor colocado. Acresce o facto de Mário Constantino ser mais agregador porque é o único candidato que o movimento independente apoiaria. A forma como a concelhia geriu o processo não ajudou a que chegássemos a uma solução que fizesse menos ruído. Foram três ou quatro pessoas que tentaram prejudicar mais de 1800 candidatos que querem trabalhar para mais de 120 mil pessoas.

O argumento das sondagens é muitas vezes apoucado pela direção nacional e por Rui Rio. Não é uma incoerência fazer depender a escolha de candidatos de sondagens e devalorizá-las quando são más para o PSD?

Não posso falar pela Comissão Política Nacional. Não fui eu que escolhi como instrumento de trabalho as sondagens. Quem escolheu foi a distrital liderada por José Manuel Fernandes e por Paulo Cunha, e duas concelhias do PSD/Barcelos lideradas por pessoas diferentes. Trabalhei com aquilo que um conjunto de dirigentes escolheu como método. Se o resultado final não lhes agrada não pegamos na bola, vamos para casa e ninguém joga.

O Conselho de Jurisdição Nacional (CJN) do PSD acabou por dar razão à concelhia…

Mais ou menos. O CJN foi ambíguo até admite que a concelhia deve Mário Constantino e que deveria ter uma intervenção na feitura das listas. Ora, isso até um bocado contra-natura. Não podemos convidar um candidato e depois impor-lhe toda a lista. Vou responder como respondeu o Tribunal Constitucional: não se deve utilizar o Tribunal Constitucional para fazer política ou resolver diferendos políticos. Tenho muita pena que nós, com um projeto tão bom, tenhamos tido um ruído que foi prejudicial.

Já falou duas vezes em Paulo Cunha, líder da distrital do PSD/Braga. É ele o responsável por este braço de ferro?

Paulo Cunha tem um entendimento daquilo que uma distrital deve fazer na relação com as concelhias e nas escolhas de candidatos passivo, quase notarial. Eu tenho outro entendimento. As distritais devem ajudar a encontrar soluções de forma agregadora, serena e não instigadora. A Comissão Política Nacional, embora tenha tomado uma posição muito corajosa, não teve a ajuda da concelhia, nem da distrital.

No partido, comenta-se que este foi mais um episódio da luta pelo poder do PSD em Braga, entre si e Paulo Cunha.

No meu caso, é uma luta pelo poder em Barcelos para fazer coisas por Barcelos.

Só isso?

Só isso. Não tenho qualquer ambição de ter lutas com Paulo Cunha.