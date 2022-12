Quem chegasse ao Clube Ferroviário no fim de tarde deste sábado e fechasse os olhos tiraria duas conclusões: com a festa que ali se vivia jamais se diria que a Seleção nacional tinha sido eliminada do Mundial poucas horas antes e o som que vinha do palco podia bem ser proveniente de um espetáculo de stand up, tais eram as piadas de Natacha Santos (que apresentou a equipa) e as gargalhadas arrancadas ao público. O ambiente era descontraído, os rostos transpareciam confiança, mas o que Rui Rocha tinha para apresentar era sério e vinha quase em formato de “eu tenho um sonho” — Martin Luther King não foi citado, mas nas entrelinhas do discurso lia-se um sonho para o país ou um país dos sonhos.

Ainda antes de estabelecer o país que quer para daqui a 10 anos — baseado numa visão liberal — o candidato à sucessão de João Cotrim Figueiredo deixou um recado para todos aqueles que acusam a sua equipa de querer uma continuidade para o partido — e nunca os referiu: Carla Castro tinha ignorado o adversário e Rui Rocha fez exatamente o mesmo: nem uma palavra para a adversária. Rui Rocha, que escolheu uma equipa em que a maioria dos membros transita das escolhas do presidente demissionário, quis deixar uma certeza: “Na IL valoriza-se o sucesso, não nos envergonhamos do sucesso.”

A ausência de vergonha reflete-se nessa mesma continuidade, no seguimento da corrente de Cotrim Figueiredo que contava com pessoas consideradas pilares para a IL — como Miguel Rangel, Ricardo Pais Oliveira ou Bruno Mourão Martins — e que Rui Rocha fez questão de manter na equipa. Por outro lado, no Clube Ferroviário, notou-se a falta de apoio de João Cotrim Figueiredo, que foi um dos primeiros a colocar-se ao lado de Rui Rocha nesta corrida à sucessão.

