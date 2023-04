Em Paris, Rui Simões passou “o pior período da sua vida”, como operário metalúrgico. Saía de manhã para trabalhar, como pessoa que se “transforma num número”, voltava a casa, sentava-se e só acordava no dia a seguir, sem comer. A certa altura, o lisboeta esqueceu-se que Portugal existia. Com 22 anos, em 1966, estava em fuga da guerra colonial e do regime salazarista, longe de um “país parado”.

Entre Paris e Bruxelas — onde se forma em cinema “por um acaso”, no Institut des Arts de Diffusion em Bruxelas (de onde acabaria expulso) — fez tudo: trabalhou em bancos, fez babysitting, fotografia em praias, tentou meter os “belgas a mexerem-se” nas discotecas como DJ. Sem partidos políticos, enamora-se pela Internacional Situacionista, movimento que, até hoje, ao contrário do “sistema” — e sempre contra o “sistema”, como um verdadeiro marginal — não o desiludiu. Mas o país esquecido, afinal, também gritava por revolução, por mudança, por esperança, em abril de 1974. E depois de tantas outras vidas, percebeu que a sua marginalidade podia ser transformada num talento para construir uma realidade através da câmara.

É aí que regressa a Portugal, com pouco ou nenhum dinheiro, para filmar a revolução dos cravos, o PREC, o antes e o depois da data que celebra para o ano 50 primaveras, junto de uma pequena equipa de portugueses, franceses e belgas. Estava com 30 anos, na flor da militância e da idade. Faz dois documentários: “Deus Pátria Autoridade” (um retrato documental sobre o regime do Estado Novo) e “Bom Povo Português” (o mesmo princípio do anterior, mas situado entre abril de 74 e novembro de 75). E é por estes dois filmes, que retratam, diz-nos, um “país com vontade de avançar mas profundamente atrasado”, que se afirma “enganado” e “censurado” dentro e fora das salas de cinema.

