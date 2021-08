Rui Madeira deixou Cabul poucos dias antes de os talibãs terem tomado conta da capital afegã. As chamadas e mensagens que tem trocado com os colegas e amigos que ficaram por lá deixam-no dividido entre o alívio — se falarmos nos portugueses que estão bem e a voltar a Portugal — e a angústia, se falarmos dos afegãos com quem trabalha. Houve uma em particular que o fez engolir em seco. “Estou bem, mas vou morrer”. Foi a resposta de uma das mulheres afegãs que formou para ser controladora aérea e que esperava um avião para ser retirada do país. “É muito duro ouvir isto. As mulheres que trabalhavam connosco e estão a sair, essas não voltam”, confessa Rui. Não voltam por medo daquilo que poderá ser o regime talibã a partir daqui. Os homens talvez voltem a pisar solo afegão depois, mas “neste momento, quando acabarem as últimas evacuações, o Afeganistão fica sem controladores de tráfego aéreo.”

Impensável seria ter, há 20 anos, toda uma linha da frente da torre de controlo do aeroporto de Cabul só com mulheres, algumas supervisoras, instrutoras ou controladoras aéreas, quase todas formadas por Rui, que teme que depois de saírem do país nunca mais lá ponham os pés. Rui Madeira é um ex-militar da Força Aérea que está no Afeganistão há cerca de 12 anos. Chegou em 2009, depois de sair da Força Aérea para trabalhar com a NATO na base do país e chegou a assumir a chefia da torre de controlo do aeroporto. No ano passado integrou outro projeto, alocado ao Civil Aviation Training Institute, onde estava responsável pela formação de futuros controladores aéreos do Afeganistão. A prioridade nestes dias para si tem sido confirmar que todos com quem trabalhava estão em segurança depois do caos anunciado no país que tem sido a sua casa.

Eu estava muito preocupado com todos os afegãos, enquanto povo, e controladores de tráfego aéreo afegãos. Nós já tínhamos uma grande equipa, treinei lá muita gente, são meus amigos, pessoas por quem tenho muito carinho e muita estima”, lamenta. “ Mas eles vão sair todos, neste momento quando acabarem as últimas evacuações, o Afeganistão fica sem controladores de tráfego aéreo.”

O resultado da saída de todos estes profissionais é muito claro na cabeça de Rui, significa assim que as únicas empresas que vão operar no Afeganistão vão ser as empresas afegãs. “São apenas duas, a Ariana e a Kam Air, que não estão autorizadas a voar para fora do Afeganistão porque estão na black list da aviação. Portanto eles ficam sem ninguém”, diz. “Se sai toda a gente não há controlo de tráfego aéreo.”

Em termos práticos, diz, companhias como Air India, Turkish Airlines ou Emirates deixam de operar no país, pelo menos para já, visto não haver ainda um governo de transição instaurado e o futuro ser incerto em todos os aspetos da vida política, económica e social. “Pode até depois haver um acordo qualquer e as pessoas que tomarem o poder no Afeganistão entrarem num sistema civilizacional ao nível dos nossos dias, deixando entrar novamente empresas com pessoal qualificado para prestar o serviço”, clarifica.