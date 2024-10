Rumo a uma Transição Energética mais justa

O primeiro Encontro foi em 2022, no Instituto Politécnico de Viseu e contou com a presença do Secretário de Estado da Energia, João Galamba, de representantes da E-REDES, das diversas Agências de Energia, da ADENE, bem como de diversas Comunidades Intermunicipais, em diversos painéis, permitindo e fomentando a reflexão sobre os desafios mais importantes do setor energético em Portugal. A 2ª Edição, desta vez com apoio da Universidade de Évora, contou com a presença de especialistas de entidades ligadas às áreas das políticas energéticas e ambientais para debater temas presentes na agenda do setor, de forma a promover uma discussão pública alargada e em proximidade com o território. Em ambas, a adesão do público à temática foi evidente, seja com a presença de interlocutores do setor, como de cidadãos em geral.

Já para esta terceira edição, a estratégia manter-se-á a mesma e todos os caminhos darão à Covilhã, onde se pretende dar continuidade ao debate, de forma a clarificar público e intervenientes sobre qual o caminho a seguir, rumo a uma transição energética que se quer mais justa.