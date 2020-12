Sabe como prevenir a osteoporose?

As principais medidas de prevenção assentam na nutrição, na prática de exercício físico, na evitação do consumo de tabaco e no excesso de álcool, café, sódio e proteínas. Referência ainda à toma de alguns medicamentos que vão originar perda de massa óssea. Se pudermos, devemos evitá-los. Cabe ainda uma palavra importantíssima para a adoção de uma estratégia de prevenção de quedas, dado serem estas as principais causas diretas das fraturas. Podemos incluir nesta estratégia medidas dirigidas à proteção do indivíduo (treino de coordenação motora e equilíbrio, uso de auxiliares de marcha) e ao ambiente que as rodeia (evitar pisos escorregadios, tapetes não fixados, obstáculos, má iluminação).

Qual a média diária de cálcio que deve ser ingerida?

A dose diária necessária de cálcio varia consoante as fases da nossa vida. Se quiser uma média, eu diria 1200 mg, mas as doses corretas devem ser ajustadas em função da idade ou fase da vida. Existem tabelas para mais fácil orientação destas necessidades. Dou exemplo prático: crianças de 1 a 3 anos, 700 mg; de 4 em diante, 1 000 mg; adolescentes, 1 300 mg; adultos, 1 000 mg; senhoras a partir da menopausa e idosos, 1 200 mg; grávidas, 1500 mg.

O leite é uma das fontes privilegiadas de cálcio e outros nutrientes. Quais os tipos mais adequados deste alimento e com que frequência devem ser ingeridos à medida que envelhecemos?

Como mamíferos que somos, começaria por dizer que o leite materno é importantíssimo na fase inicial da nossa vida. Além de uma composição nutricional equilibrada e ajustada ao bebé, este leite contém anticorpos maternos que vão proporcionar ao lactente meios de defesa imunitária, muito importantes nos primeiros tempos de vida. Cessado o aleitamento materno, o leite e seus derivados continuam a fazer parte da nossa alimentação. Não nos podemos esquecer que, além do cálcio, o leite é fonte de proteínas, fósforo, iodo ou vitamina B12. Atualmente, existe uma oferta muito diversificada de vários tipos de leite e produtos lácteos.

Podem ser disponibilizados com diferentes teores de gorduras, mesmo até quase completamente “desnatados”. Igualmente é possível dispor de leites sem lactose ou com suplementação de diversos nutrientes, nomeadamente cálcio, vitamina D, proteínas, fibras. Assim, a criança de tenra idade pode encontrar leites adequados à sua transição nutricional; o desportista, maior fonte de proteínas; o idoso, reforço de cálcio e vitamina D. Os obstipados podem optar por leites com suplementação de fibras, por exemplo.