A visão é um dos principais sentidos dos seres humanos. Os pais avisam constantemente os filhos para se afastarem dos ecrãs e os mais novos consideram esta conversa para lá de aborrecida, mas a verdade é que os olhos agradecem o descanso. A nossa sociedade está mais tecnológica do que nunca, mas o estilo de vida digital pode ter consequências negativas para a saúde.

Alguns problemas oculares resultam de maus hábitos diários. De acordo com o Relatório Mundial da Visão 2021, da Organização Mundial da Saúde (OMS), pelo menos 2,2 mil milhões de pessoas têm uma deficiência visual em todo o mundo, sendo que mil milhões de casos poderiam ter sido evitados ou ainda não receberam nenhum tratamento. Em Portugal, os números também são elevados, estimando-se que cerca de metade da população tenha alterações de visão, desde a acuidade visual até à cegueira, segundo o Programa Nacional para a Saúde da Visão, da Direção Geral de Saúde.

Ecrãs digitais: como proteger os olhos

Aumentar a literacia em saúde na área da visão é fundamental, ainda mais se tivermos em consideração que a procura por cuidados oftalmológicos vai ser cada vez maior, de acordo com a estimativa da OMS, uma tendência reforçada pelo envelhecimento da população ou as alterações do estilo de vida, por exemplo com menos atividades ao ar livre e mais tempo nos smartphones e outros ecrãs. Durante a pandemia a situação agravou-se, com o teletrabalho e as aulas online a chamada síndrome da visão de computador, ou seja, os problemas visuais e oculares relacionados com o uso do computador como dor de cabeça ou visão turva, têm atingido cada vez mais utilizadores. Atualmente calcula-se que metade das pessoas que usam computador no mundo sofram com estes desconfortos.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A exposição prolongada a ecrãs digitais pode levar a uma série de problemas como a síndrome do olho seco, fadiga ocular, dores de cabeça e visão embaçada. Alguns estudos indicam também que pode aumentar o risco de desenvolver miopia (dificuldade em ver ao longe) em crianças e jovens adultos. Comichão nos olhos? Ardor? As alergias oculares são comuns e podem ser desencadeadas por uma variedade de fatores como pólen, mofo, ácaros e pelos de animais, mas os dispositivos móveis também podem contribuir para esta situação. Quando estão concentradas nos ecrãs as pessoas piscam menos os olhos, o que pode levar a uma maior concentração de alérgenos no ambiente ocular, aumentando o desconforto e irritação nos olhos.

Como minimizar os efeitos dos dispositivos digitais na visão?

Fazer pausas curtas (20 segundos no mínimo) a cada 20 minutos e olhar para longe do ecrã (mais de seis metros)

Desviar os olhos para longe das tecnologias e piscar várias vezes para ajudar a descansar a visão

Manter uma distância adequada: recomenda-se entre 40 a 70 centímetros para reduzir o esforço ocular

Ajustar a luminosidade do ecrã (não deve ser muito forte nem muito fraca) para evitar tensão adicional aos olhos

Os ecrãs também não devem ter luz a incidir diretamente. A luz deve ser homogénea e equilibrada no espaço.

Ter o ecrã limpo para evitar reflexos e esforço desnecessário dos olhos. O computador também deve estar ligeiramente mais baixo do que o nível do olhar para conseguirmos ter uma postura natural.

Adicionalmente, recomendamos o uso de óculos quando necessário. Na Alberto Oculista encontra várias opções que podem ser personalizadas à medida de cada um para quem usa muito as tecnologias e vários tipos de lentes que permitem um maior bem-estar ocular.

Óculos de sol: não servem só para o estilo

Para além dos cuidados para evitar problemas derivados do uso prolongado de dispositivos digitais, existem outras preocupações a ter em conta, por exemplo o uso de óculos de sol com lentes próprias para proteger da radiação ultravioleta (UV). A escolha quanto à tonalidade da lente diz respeito à sensibilidade de cada pessoa, os olhos claros toleram menos a luminosidade e por uma questão de conforto podem sentir-se melhor com lentes mais escuras.

Para as raparigas e mulheres muita atenção à maquilhagem: é importante ter em atenção o tipo de produtos de beleza que se está a usar, porque podem ter um efeito negativo na saúde ocular, causando irritações ou ardor, entre outros sintomas. Retirar sempre a maquilhagem antes de dormir é uma regra básica, não só para o cuidado dos olhos, mas também da própria pele, embora a preguiça por vezes possa querer falar mais alto.

Começar a sentir sinais de que algo está errado com os nossos olhos e ignorar é um dos erros que muitos cometem. Anote algumas alertas: se começarmos a semicerrar os olhos para ver melhor ou a aproximar os objetos, por exemplo para ver televisão ou ler um livro, estamos perante sinais imediatos de que é necessário procurar ajuda profissional para ajudar na resolução destes problemas.

Prevenir é sempre melhor do que remediar. Mesmo no caso de não sentir qualquer desconforto, é importante fazer rastreios regulares com um profissional de saúde ocular para obter orientações personalizadas e garantir uma visão saudável a longo prazo.

Óculos 100% à medida

Lentes e armações personalizadas. Também óculos de sol à medida. Para aliar o útil ao agradável, a Alberto Oculista tem um serviço inovador que permite a conceção de óculos totalmente personalizados de acordo com as preferências estéticas de cada um, tendo em conta o rosto e personalidade, para o máximo conforto e segurança, sem deixar marcas no nariz e sem desconforto atrás das orelhas. O VEA (Virtual Eyewear Assistant) funciona através de uma rápida e simples recolha de medições biométricas para facilitar as opções que melhor se adaptam a cada pessoa (escolha desde a frente dos óculos, às hastes, cor, tipo de material, etc…) para criar uma peça única adaptada à fisionomia e as particularidades de cada rosto.

Se não acredita, veja com os seus próprios olhos e visite um dos espaços da Alberto Oculista, marca que foi distinguida como Produto do Ano e Prémio Cinco Estrelas (categoria Soluções Ópticas). Marque já a sua visita!