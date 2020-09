Sabe o que uma boa noite de sono faz por si?

Existem diversas marcas no mercado, entre as quais a Maxcolchon, conhecida por ser um verdadeiro especialista em descanso. Líder de mercado durante vários anos em Espanha, esta empresa controla todo o processo do circuito comercial — do fabrico ao pós-venda —, sem intermediários ou franchisados. Além disso, implementa continuamente melhorias nos seus produtos, de acordo com os resultados dos estudos que vão sendo realizados. Em Portugal, a empresa disponibiliza toda a sua gama, com 100% de satisfação garantida. Todos os modelos de colchões têm 10 anos de garantia e permitem que os experimentemos durante 100 noites. Se não for o ideal para o melhor descanso, pode trocar por outro, mais adequado.

Simule para escolher melhor ↓ Mostrar ↑ Esconder Além de descrever todas as características de cada modelo, o site da Maxcolchon disponibiliza um simulador que lhe faz todas as perguntas e seleciona o colchão mais adequado para si. Do seu tipo de corpo ao seu orçamento, todos os pormenores importantes são considerados para lhe fazer a melhor proposta.

No site, além da explicação de cada produto, encontra todas as orientações e informação para fazer a melhor escolha. Pode optar por diversos tamanhos, composições e funções. Para cada necessidade específica, um colchão:

Para quem sofre com o calor durante a noite:

Se suporta bem o calor durante o dia, mas transpira muito ao dormir, possivelmente o seu colchão é o culpado. Pessoas que sofrem com o calor enquanto dormem precisam de um colchão fresco e respirável. A gama Maxcolchon inclui modelos especialmente indicados para quem sofre de muito calor. Graças a tecnologias avançadas, a temperatura do colchão permanece estável, pois a humidade é rapidamente evaporada e o calor que o corpo emana é dissipado. Quando escolher o seu colchão, certifique-se que nas especificações indica que é recomendado para pessoas que sofrem de muito calor.

Para quem sofre de dores de costas ou musculares:

Quando se tem dores musculares ou problemas na coluna, o ideal é dormir num colchão viscoelástico, cujas características assegurem uma adaptabilidade perfeita e, consequentemente, um maior relaxamento dos músculos. Desta forma, o seu colchão vai ajudar a recuperar de noite o desgaste sofrido durante o dia, prevenindo dores e lesões.