Sabia que o que vestimos também deve ser sustentável?

Quando compra roupa ou sapatos, quais são os critérios que utiliza? Compra algo que lhe fique bem? Que esteja na moda? Que faça falta no roupeiro? Ou será que compra por impulso? E os materiais utilizados, são importantes para si ou nunca pensou nisso? E quantas vezes utiliza a mesma peça de roupa ao longo da vida? E quantas peças de roupa deita fora, por ano?

De acordo com um estudo da Fundação Ellen MacArthur, atualmente, em todo o mundo, produz-se o dobro da roupa do que há 20 anos, e apenas 1% da que utilizamos é reciclada, enquanto cerca de 75% é queimada ou colocada em aterros. A Agência Portuguesa do Ambiente também já deixou o alerta: todos os anos, os portugueses deitam para o lixo 200 mil toneladas de roupa. Mais um dado relevante: segundo a Greenpeace, cada pessoa compra, em média, mais 60% de peças de roupa do que comprava em 2000. E só as mantém metade do tempo. E isto torna-se um problema porque a indústria têxtil é uma das mais poluentes do mundo e a fast fashion leva a que mais roupa vá parar ao lixo.

Mas será que, em nome da moda, o Ambiente está perdido? Não. O mundo está a mudar e as pessoas e as marcas também. Exemplo disso é a Timberland, que está atenta ao estado atual do nosso Ambiente e quer minimizar o impacto que a indústria da moda tem tido nos últimos anos.