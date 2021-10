Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

“O nosso salário médio em Portugal é o penúltimo, todos nos ultrapassaram. Só a Bulgária está, neste momento, atrás de nós”. Rui Rio tem razão?

Rui Rio, líder do PSD, procurou traçar diferenças entre a estratégia política de Mário Soares enquanto primeiro-ministro e a de António Costa, para dizer que, ao contrário do segundo, o primeiro recusou “ficar nas mãos do PCP”. “O resultado disto foram seis orçamentos aprovados à esquerda. Resultado: Portugal na cauda da Europa”, apontou depois o líder do PSD, acrescentando que o país foi “ultrapassado” por “países da antiga união soviética, países pobres que estão connosco na UE há pouco tempo“, como a Estónia ou a Lituânia.

Rui Rio deu o exemplo do “salário médio na UE segundo paridades de poder de compra pelo Eurostat”. “Senhor primeiro-ministro, o nosso salário médio em Portugal é o penúltimo, todos nos ultrapassaram, só a Bulgária está, neste momento, atrás de nós. Esta é a realidade, é o resultado desta política desde 2015″, observou. Só que os dados mais recentes do Eurostat consultados pelo Observador sobre o salário médio não colocam Portugal no fim da tabela. A conclusão de Rio só é correta quando se tem em conta o salário mediano (e por hora) e não o médio.

Comecemos pela média. Os dados disponibilizados pelo Eurostat dizem respeito à “média equivalente do salário líquido”, um indicador que segue uma metodologia da OCDE e que tem em conta diferenças no tamanho e na composição dos agregados familiares, com a vantagem de permitir comparações internacionais. Olhando para 2019 (o último ano para o qual há dados para todos os países), Portugal está em 17.º lugar, com uma média de 11.786 euros por ano, acima de dez países, como a Lituânia, a Grécia ou a Eslováquia. Porém, está abaixo de países que, como disse Rio, estão há relativamente pouco tempo na UE, como a Eslovénia ou a Estónia (ambos aderiram em 2004).

A mesma base de dados do Eurostat permite ainda escolher outra categoria de análise: a “mediana equivalente do salário líquido na UE”. Enquanto a média tem em consideração todos os valores da distribuição (sendo facilmente influenciada por valores mais extremos), a mediana é o ponto do meio que divide a distribuição em duas partes, sendo comummente usada para comparar salários (porque não é tão sensível aos tais extremos). Mas também aí Portugal não é dos últimos (continua em 17.º lugar, com 10.023 euros anuais), embora continue abaixo da Eslovénia e da Estónia.

Portugal só é penúltimo, tal como Rui Rio refere, se tivermos em conta um outro ranking, de 2018, do ganho por hora em termos brutos. Precisamente porque esse valor é calculado em paridade de poder de compra (ao contrário dos anteriores), deverá ter sido a este que Rui Rio fez referência na sua intervenção no Parlamento. O indicador tem em conta os valores pagos por horas normais de trabalho e também por horas extraordinárias. Mas não reflete o volume de horas trabalhadas por mês nos vários países.

Conclusão

Os números do salário médio do Eurostat não corroboram a conclusão de Rui Rio. A conclusão de que Portugal está apenas à frente da Bulgária só é verdade se tivermos em conta a mediana (e não a média) dos salários por hora em termos brutos, em paridade do poder de compra. Mas esse valor não tem em conta o volume de horas trabalhadas num país.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ENGANADOR

Orçamento “tem apenas um artigo sobre educação”, como diz André Ventura?

No debate sobre a proposta de Orçamento do Estado para 2022, André Ventura questionou António Costa sobre o “sinal que quer dar aos portugueses” com um Orçamento com “zero sobre educação”. Na afirmação, diz o deputado único do Chega que o Orçamento tem “um artigo sobre educação”.

“Como é que quer vir a esta câmara falar sobre educação se o seu orçamento tem um artigo sobre educação, um artigo sobre educação. Como é que quer dar aos portugueses um sinal de que quer apostar na educação se o seu orçamento tem zero sobre educação?”

Na proposta de Orçamento do Estado para 2022 apresentada pelo Governo a palavra “educação” surge 28 vezes e a palavra “ensino” é repetida 46 vezes. Quanto a medidas, há oito artigos dedicados ao ensino no Orçamento do Estado. De artigos desde o recrutamento de trabalhadores, passando pelo plano nacional para o alojamento e o reforço da ação social.

Não é verdade que o OE tenha apenas um artigo sobre educação. Também no relatório do Orçamento de Estado há mais que um artigo dedicado ao ensino. André Ventura até pode referir-se a este articulado, mas além do plano de recuperação de aprendizagens, o Governo dedicou mais atenção à área da educação.

“No domínio da Educação, destaca-se a prioridade ao investimento na modernização e requalificação da rede escolar e na transição digital nas escolas, designadamente no âmbito das operações cofinanciadas pelos programas operacionais regionais”, refere o documento. E continua: “Ao nível da digitalização das escolas, com vista a consolidar o desenvolvimento de competências digitais no trabalho escolar, abrangendo docentes e alunos, foi feita uma aposta decisiva que prosseguirá em 2022, com mais 250 milhões de euros de investimento previsto. No Ensino Superior, existem várias intervenções planeadas no sentido de dotar as instituições de ensino de uma capacidade acrescida para atrair estudantes e proporcionar um ensino de qualidade nas respetivas instalações”, lê-se no relatório do Orçamento do Estado.

Conclusão

É incorreto dizer que o Orçamento do Estado tem apenas um artigo sobre educação. Quer no documento do Orçamento do Estado, que está em discussão, quer no relatório divulgado pelo Governo há mais que um artigo dedicado à educação. As contas são simples de fazer através dos vários artigos.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

Subida de 40 euros no salário mínimo é “o maior aumento anual de sempre”?

No início do debate, o primeiro-ministro voltou a dizer que o salário mínimo nacional “subirá, no próximo ano para os 705 euros”, um aumento de 40 euros que António Costa diz ser “o maior aumento anual de sempre”, numa tentativa de aproximação à esquerda.

O primeiro-ministro já tinha anunciado o aumento do ordenado mínimo de 665 euros para os 705 euros no próximo ano, com o objetivo de chegar aos 850 euros em 2025. Mas é o aumento de 40 euros o maior desde que o salário mínimo foi criado, em 1974?

Sem considerarmos os impactos da inflação, a frase de António Costa é verdadeira. Antes deste aumento, as subidas absolutas mais expressivas tinham ocorrido em 2020 (mais 35 euros) e este ano (mais 30 euros). Em termos relativos, já houve subidas superiores, mas, com o valor anunciado para 2022, o crescimento nominal do ordenado mínimo será de 6%, o maior avanço desde 1993.

Por outro lado, se tivermos em conta o impacto da inflação, e segundo os dados agregados pela Pordata, atendendo ao índice de preços no consumidor base de 2016, os maiores aumentos reais ocorreram em 1979 (34,9 euros) e em 2020 (34,1 euros). Para 2021 e 2022, não é possível ainda aferir com certezas qual o aumento real dado que ainda não é conhecido o valor da inflação deste ano (a projeção é que fique em 1%, mas o valor final só é divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística em janeiro), nem, naturalmente, o de 2022.

Conclusão

É verdade que o aumento de 40 euros do salário mínimo nacional em 2022, de 665 euros para 705 euros, é a subida absoluta mais expressiva desde que o ordenado mínimo foi criado, em 1974. Mas a informação disponível não permite ainda aferir qual será o aumento real tendo em conta o impacto da inflação.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

CERTO