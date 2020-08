Durante os meses de confinamento, Portugal e o mundo “congelaram” e bares, restaurantes, cafés e outros negócios do género viram-se forçados a seguir as regras dos especialistas de saúde e políticos que ditaram o chamado “lockdown”, o encerramento como forma de combater o avanço do novo coronavírus. Hoje, apesar da solução para a crise sanitária ainda não estar 100% visível, as restrições aligeiraram e isso significa que o setor em questão voltou ao ativo, pronto para enfrentar a dura batalha que ainda só agora está a começar — sobreviver economicamente e reconquistar a confiança dos seus clientes.

Muitos espaços já reabriram mas outros projetos que viram a sua inauguração adiada lançam-se agora ao público, de portas abertas e prontos para singrar. É precisamente com isto em mente que nas linhas que se seguem encontrará uma lista com algumas novidades e reaberturas que agora já pode visitar e provar. Entre Lisboa e Porto, tome nota dos que mais lhe interessarem e desconfine com tranquilidade e confiança.

Craveiral Farmtable por Alexandre Silva

Craveiral Farmhouse, Estrada Municipal 501, Zambujeira do Mar; 283 249 170; 30 a 40 euros (preço médio p/pessoa)

Foi uma das surpresas do estado de emergência (apesar de ter inaugurado oficialmente uns bons dias depois deste ter terminado): o chef estrelado no Loco e que tinha inaugurado há pouco tempo o Fogo, ambos em Lisboa, rumava a sul para um novo desafio. Alexandre pegou na experiência de trabalhar com o fogo e montou no resort Craveiral Farmhouse um autêntico “inferno” de chamas e brasas onde cozinha grande parte daquilo que é plantado nesta unidade hoteleira nos arredores de São Teotónio, na Costa Vicentina. Peixe da lota assado inteiro, ovo cozido na lenha com kale e presunto, xerém de amêijoas, açorda de tomate e pato com arroz de forno são algumas das sugestões que aqui pode encontrar, tudo sempre “on fire”. A carta muda com frequência por estar muito ligada à sazonalidade por isso não estranhe se não encontrar nenhum destes pratos — seguramente que os que ocuparão o seu lugar serão igualmente deliciosos.