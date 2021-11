Salazar, Espírito Santo e uma conspiração no Ribatejo: "Pode ter havido um espião português na RARET"

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Quando, em 2017, Vítor Madaíl procurava um tema para a tese de mestrado do curso de História Moderna Contemporânea do ISCTE, deparou-se com um problema. Precisava de uma história da segunda metade do século XX que ilustrasse as relações entre os Estados Unidos da América e Portugal. O Plano Marshall? Já estava estudado. A introdução portuguesa na NATO? A mesma coisa. Foi nessa altura que se virou para a radiodifusão em plena Guerra Fria, arma vital na luta do soft power entre a União Soviética e os EUA. Foi aí que foi parar à RARET, um mega centro de retransmissão criado a 4 de julho de 1951, com 196 hectares e 1,5 quilómetros de campo de antena, plantado na Herdade de Nossa Senhora da Glória do Ribatejo, ligado à Radio Free Europe e financiada pela CIA. Pouca ou nenhuma informação existia. Do lado da literatura norte-americana, a RARET era tratada como um mero automatismo. Do lado português, um artigo aqui, uma reportagem acolá, pouco mais. Ficava a dúvida: como é que ainda ninguém tinha pegado numa história com mais de 40 anos em que Portugal surgia como um dos pontos de combate em plena Guerra Fria?

Demorou dois anos a concluir a investigação. Fez entrevistas a antigos funcionários (portugueses e norte-americanos, alguns deles que já morreram), consultou vários arquivos, como o Hoover Institute (onde estão registos históricos como mapas ou gravações de reuniões dos dois países ou até as retransmissões da RARET) ou o Arquivo de Defesa Nacional (onde descobriu as plantas daquele enorme complexo de radiodifusão americano-português). Mas quer mais. Está a realizar um doutoramento sobre o mesmo tema, para seguir todo o período após o Estado Novo. Quer entender como é que a RARET se manteve já com Portugal na democracia.

Agora, com o aproximar da estreia da primeira produção portuguesa da Netflix, a série “Glória” (a 5 de novembro), baseada precisamente na RARET, o Observador conversou com Vítor Madaíl para perceber como é que foi possível implantar uma operação daquele nível no meio de uma região rural, longe do bloco de Leste e dos EUA. E como é que o regime de António de Oliveira Salazar, que restringia as liberdades, aceitou entrar nesta cruzada. E claro, procurámos também saber se uma das premissas da série criada pelo argumentista Pedro Lopes e pelo realizador Tiago Guedes terá mesmo sido possível: a existência de um espião do KGB na RARET. “Era perfeitamente possível que o que foi ficcionado pudesse ter acontecido. Estiveram cá cerca de 30 tradutores de países de Leste que podiam ser infiltrados. Isso aconteceu em Munique, na sede da Radio Free Europe de onde vinha toda a propaganda norte-americana. Cá, pelo que sei não aconteceu, mas era possível”, diz.