Foi por telefone que chegámos até ele, na manhã da última sexta-feira, estava então Salvador Sobral “no meio da Galiza, a norte, aqui na floresta”. Tinha ido, contou, “passar uns dias com a minha namorada” — e aproveitar para retemperar forças antes de um ciclo de concertos em dose tripla que começará esta segunda-feira no Teatro Maria Matos, em Lisboa.

O ciclo começa esta 2ª e 3ª, 10 e 11 de agosto, com atuações do cantor e intérprete com o seu projeto musical “Salvador Sobral canta Brel”. Os espectáculos prosseguem nos mesmos dias da semana seguinte, 2ª e 3ª, 17 e 18, com atuações da banda Alma Nuestra — de que é vocalista — e terminam também segunda-feira e terça-feira, dias 24 e 25, com o seu projeto musical em nome próprio, com o qual já editou os discos Excuse Me, de 2016, e o mais recente Paris, Lisboa, de 2019.

À boleia do regresso pujante de Salvador Sobral aos concertos em Portugal, com seis atuações em Lisboa e no Teatro Maria Matos agendadas só este mês, ouvimo-lo falar sobre espectáculos já feitos fora do país — as experiências em Espanha e Itália que o deixaram certo de que Portugal é um país “mais Covid-consciente” —, o concerto online que fez antes mesmo de ser decretado confinamento generalizado (e a moda de streams que se seguiu) e o impacto que teve na sua música e na sua vida a audição dos discos de Jacques Brel, que o fizeram perceber que é mesmo “essencial” escrever as canções que se canta.

Na entrevista, o cantor, compositor e músico português desvendou ainda o conceito do seu próximo álbum, que deverá sair em março de 2021 — as canções contam a história da última noite de um teatro e estão cheias de personagens que ali se deslocaram para o último concerto —, recordou a passagem pelo Festival Eurovisão da Canção, que venceu, e pelo programa “Ídolos” e assumiu: “O meu público deixou de ser Portugal inteiro para ser um público mais reduzido, de pessoas que gostam da música que faço. Quero tocar para pessoas que queiram ouvir a minha música, não quero que queiram ver-me porque estava na televisão“.

“Toquei em Itália e ninguém tinha máscara. Portugal é mais Covid-consciente”

Os concertos estão a voltar por estes dias. Já fez alguns e terá outros pela frente este verão. Quão complicado foi não poder fazer isto durante uns tempos? Sentiu-se bem com ter tempo para fazer outras coisas, esse tempo foi proveitoso, ou a falta de palco já estava a complicar-lhe o sistema?

Na verdade, é um cliché enorme o que vou dizer mas o que mais gosto na vida é tocar para as pessoas. Quando não estou no palco, todas as outras áreas da minha vida ficam influenciadas. A minha confiança em geral, a minha auto-estima, a minha vontade de acordar de manhã… quando não posso estar em palco fico com uma percentagem muito alta de tristeza na minha vida.

O resto — os discos, as entrevistas, tudo isso — são só consequências do que realmente gosto de fazer, que é estar no palco. Por isso sim, foi muito difícil psicologicamente, emocionalmente. Só mesmo a esse nível, porque financeiramente felizmente sou um privilegiado, trabalhei muito desde a Eurovisão. Há pessoas que passaram mesmo mal financeiramente, técnicos por exemplo, agora emocionalmente é verdade que passei muito mal. Também é verdade que foi produtivo, escrevi muitas canções, compus, li muito, vi [a série] “The Wire” inteira, que nunca tinha visto… mas não aguento mais, gosto é de tocar para as pessoas.