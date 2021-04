A discussão é sensível e o próprio Fundo Monetário Internacional (FMI) reconhece que é um tema “difícil”. Até que ponto, mesmo numa situação como a que vivemos, se devem manter “ligadas à máquina” dos apoios públicos as empresas que são inviáveis (e que já antes da crise tinham dificuldades em cumprir com os compromissos)?

No último World Economic Outlook, o FMI avisou que “os governos de muitos países têm uma escolha nada invejável entre aceitar o aumento das falências de empresas a curto prazo ou apoiar empresas ‘zombies’, improdutivas, a longo prazo”. Algures entre este ano e o próximo, com o fim dos subsídios e das moratórias, o Governo português deverá ter também de fazer essa escolha.

Depois de um ano em que até houve menos insolvências do que no ano anterior — muito por culpa dos apoios do Estado — os primeiros sinais de fissura no tecido empresarial já começaram a ser visíveis. Ao longo dos primeiros três meses do ano, o número de insolvências disparou 33,1% (para 1.579) face ao mesmo período do ano passado, de acordo com a consultora Iberinform. E se o mês de março for isolado, está em causa um aumento de 67% face ao mesmo mês do ano anterior. Em relação ao número de novas constituições, depois de já ter afundado em 2020, cai agora mais 17,8% (para 9.930 empresas) no primeiro trimestre.

E o pior não terá ainda chegado, tendo em conta que as moratórias não vão durar para sempre.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Este é o pano de fundo para o que aí vem. Quando o Governo começar a retirar subsídios e as moratórias acabarem, que empresas continuarão a ter algum tipo de ajuda? As soluções que forem encontradas devem ou não excluir as empresas inviáveis? Os sinais que o executivo dá não trazem boas notícias para as empresas que já tinham problemas antes da pandemia (já lá vamos).

Apoios mantêm vivas empresas que “teriam falido mesmo sem a crise”

Empresas “zombies”. A expressão até pode levar a pensar que são escritórios abandonados, sem trabalhadores, entregues ao pó e ao esquecimento, só que, na verdade, até há pouco tempo, quase 80 mil pessoas trabalhavam nessas empresas que, no papel, se definem como sendo negócios em que os lucros não chegam para fazer face ao juros da dívida. Por outras palavras, se nada acontecer de diferente no futuro, vão continuar a ter sérias dificuldades em cumprir os compromissos que assumiram.

São estas empresas que preocupam o FMI, porque os apoios que os estados têm dado durante a pandemia — apesar de terem mantido “muitas empresas viáveis ​​à tona” e de terem sido “necessários para mitigar o sofrimento” nos piores momentos desta fase — estão também “a manter vivas empresas ineficientes que teriam falido mesmo sem a crise”.

O problema, diz o fundo monetário, é que “persistir [com esses apoios] indefinidamente impedirá o crescimento necessário para sustentar a recuperação”, porque “as políticas que sustentam as empresas em falência acabam a impedir novos empreendimentos e a realocação agregada de capital e de trabalho”.

Por outro lado, o FMI reconhece que “a retirada antecipada do apoio dos setores mais afetados apresenta o risco de uma recuperação desigual e de cicatrizes específicas” nesses setores.