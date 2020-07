O aniversário foi dele, mas a prenda foi para os ouvintes: na última sexta-feira, dia em que comemorou a chegada aos 41 anos, Sam the Kid revelou um novo álbum. Intitulado Caixa de Ritmos, é um disco de temas instrumentais, parte deles inéditos e outra (grande) parte antigos, mas perdidos e esquecidos no tempo. “Estou a arrumar a casa”, explica ele.

O disco foi o mote para uma conversa com o Observador. No próprio dia de aniversário, o rapper e produtor musical falou deste novo disco de batidas instrumentais — que deverá ter sucessores —, mas também de outros projetos paralelos, como a compilação que planeia fazer para suceder à já lançada Mechelas e as colaborações com o grupo nacional de hip-hop GROGNation (que resultará num conjunto de temas que deverão ser lançados ainda este ano), primeiro, e com o rapper Blasph e com a cantora de R&B Amaura, posteriormente.

Admitindo que gostava de ter já um sucessor do seu último álbum de rimas a ‘solo’, Pratica(mente), lançado já em 2006, Sam the Kid acrescenta: “Gostaria muito, imenso, de ter já mais dois ou três álbuns de rimas. Mas se não sou só rapper e se gosto de fazer outras coisas, vou fazendo outras coisas”. Tece loas ao hip-hop, que diz ter “enriquecido a sua cultura musical” e que não quer nem monotemático nem só com uma estética — prefere-o com “variedade”, que é o “ponto forte” do estilo.

Na longa entrevista, Sam the Kid, natural de Chelas e autor de álbuns como Entre(tanto), Sobre(tudo), Pratica(mente) e Beats Vol 1: Amor, conta ainda que a pandemia impediu que viesse a fazer, como tencionava, mais alguns concertos (“cinco, seis”) a solo e de rimas, acompanhado por orquestra e pelos seus colegas de banda dos Orelha Negra, semelhantes àqueles que fez em 2019 nos Coliseus.

No final, sobra uma convicção e um desejo. A convicção: “Faço 41 anos e continuo a ser o gajo da frescura”, isto é, que não está preso no passado. O desejo: independentemente do formato e do que fizer, o objetivo é só um, “só quero inspirar alguém para me inspirar a mim também” porque “nota-se bastante em mim que há quase um desespero para inspirar as pessoas”.

O método para revelar este disco foi muito diferente do que adotaste no Mechelas, compilação em que as músicas foram saindo individualmente até ao álbum ficar completo e disponível. Aqui, foi uma surpresa. Qual foi o motivo que te levou a lançar este álbum sem grande aviso prévio?

Isto é uma coisa muito específica. Isto na minha cabeça é tudo uma coisa que faz sentido, mas percebo que para algumas pessoas possa ser… [Sam the Kid interrompe, pede um segundo e faz uma pausa]. Este projeto, a meu ver até nem envolve grande secretismo. Já falei sobre ele mas não obrigo todas as pessoas a seguirem todas as entrevistas que dei. A minha questão aqui é o seguinte: quando divulguei a tracklist deste trabalho, pus no Instagram e publiquei com uma descrição que dizia: “arrumar a casa”.

Em que sentido?

É o que estou a começar a fazer. Neste caso, é um conceito de instrumentais. Pode até ter mais volumes mas na minha cabeça este é um conceito específico. Não é como o Beats Vol: 1 [também um disco de instrumentais] nem é outro tipo de conceitos.