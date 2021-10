Sánchez enfrenta a "mãe de todas as batalhas" à esquerda — e a adversária tem lugar no seu governo

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Não é muito habitual uma ministra do Trabalho ser a principal protagonista do congresso de um sindicato. E, porém, foi exatamente isso que aconteceu a semana passada em Madrid, quando Yolanda Díaz subiu ao palco do encontro das Comisiones Obreras, o sindicato historicamente ligado ao Partido Comunista Espanhol, do qual Díaz é militante — situação que não interfere com o cargo atual de líder do Unidas Podemos, que acumula. “Hoje, venho dar-vos um dado”, disse a ministra aos delegados, com um sorriso. A frase já é de antologia: Díaz utiliza-a habitualmente nas suas respostas ao secretário-geral do Partido Popular no Congresso, o que já se tornou uma piada no ecossistema da esquerda espanhola no Twitter.

O discurso da ministra — e vice-presidente do executivo espanhol — foi centrado na promessa de que, com ela, o governo de coligação PSOE-Podemos (o primeiro da História de Espanha) avançará com a revogação da reforma laboral de Mariano Rajoy, “apesar de todas as resistências, que existem e são muitas”. Yolanda Díaz foi ovacionada de pé.

Foi o ponto de partida para uma semana que seria a de maior tensão de sempre dentro da coligação, precisamente por causa dessa mesma reforma laboral. A ministra do Trabalho não gostou do envolvimento da ministra da Economia e representante do PSOE, Nadia Calviño, na negociação da reforma da lei do trabalho — e a brecha entre os socialistas e os representantes do Podemos cresceu. O clima era de Guerra Fria, como descreveu o El Mundo: “Conversas cruzadas, mensagens, reuniões abortadas… Mas durante estes dias, Pedro Sánchez e Yolanda Díaz não falaram pessoalmente do assunto.”

Reforma laboral, um “símbolo” para o Podemos

Enquanto a união entre as esquerdas se desfazia no Parlamento português, em Espanha, a coligação de esquerda também tremia — mas, ao contrário de António Costa, Pedro Sánchez conseguiu colocar água na fervura de forma eficaz. Na quarta-feira, anunciou uma solução, reforçando que Díaz é a líder do processo da reforma laboral, mas garantindo que Calviño também fará parte dele como representante da pasta da Economia, bem como o ministro da Segurança Social, José Luis Escrivá. Crise resolvida, por agora. Mas não deixa de ser a pisadela mais relevante na dança entre PSOE e Podemos desde que o governo tomou posse, em 2019. E, com Yolanda Díaz como protagonista, ganha particular relevância.

É pelo menos essa a opinião de David Jiménez Torres, professor da Universidade Complutense de Madrid e analista político que colabora regularmente com a rádio Onda Cero e o jornal El Mundo: “Esta não é a primeira polémica dentro deste governo, já houve muitas. Mas as anteriores pareceram sempre um pouco teatrais, como se fossem parte do esforço de cada partido para mostrar um perfil próprio”, afirma ao Observador. “Desta vez, a tensão é mais real.”