“O Cerejal” fala-nos de um paradigma que acaba. A pandemia introduziu no nosso léxico “um novo normal”, o que quer que isso seja. As pessoas vão ver esta peça para sentir qualquer coisa de 2020?

Não faço ideia o que as pessoas vão sentir, mas sei o que sinto. Parto da ideia que estou a trabalhar sobre a minha verdade, estando a ser honesta comigo. A partir daí, quem for ver tirará as suas conclusões. Aquilo que sinto é que há uma angústia permanente, do início ao fim. Há uma frase que a Liuba, dona do Cerejal, diz: “Tenho sempre a sensação de que tudo vai desabar em cima das nossas cabeças, em qualquer momento”. E isto é constante, com muitas brincadeiras e risos. A ideia de nada se resolver, sendo que a revolução e a mudança já estavam a acontecer. Aqui também. Hoje tive um sonho estranhíssimo…

Conte lá.

Tem a ver com a época que estamos a viver. Acordei às sete da manhã com aquela notícia de que estão a tirar o aquecimento da sala de aulas das crianças. Além de terem de estar fechados oito horas numa sala, têm de estar a passar frio também, sem condições para estudar. Vão estar a pensar em tudo menos nisso, claro. A máscara percebo, mas já estamos a entrar no campo da irracionalidade. Como ter uma sala gigante como o São Luís, com o pé direito tão alto e, de repente, só meia dúzia de pessoas é que podem assistir à peça. Mas nos transportes públicos temos as camionetas apinhadas de gente, em cima uns dos outros. As medidas que se andam a tomar são contraditórias, muita coisa já não faz sentido.

Claro que o uso de máscara está mais do que provado que protege. As pessoas estão um pouco descompensadas pelo isolamento, por não saberem o que vai acontecer, por falta de ajudas ou porque os apoios não chegam. Voltando ao sonho. Estava na rua e, de repente, fui atacada por um grupo de pessoas que tinham paus a fingir que eram espingardas, com máscaras nos olhos e que eram racistas. Estava num ambiente de guerra, como se fossem crianças a fingir que estão nesse cenário, a entrar em catarse com tudo o que se está a passar. Foi um sonho estranho e muito realista.

Uma cena meio tribal.

Sim, uma metáfora. É terrível. As pessoas estão a ficar mais desconfiadas. Sempre fomos assim, agora então, minha nossa senhora…

Onde é que sente mais essa desconfiança?

Estamos todos com medo de ocupar o espaço, por exemplo. Passo por uma pessoa na rua, onde há pouco espaço, e toco com o cotovelo numa parte do corpo de outro sem querer, ao de leve, e essa pessoa fica com um ar de que me vai matar. Este tipo de sinais. O mundo está mesmo em transformação, temos de ter muito cuidado, não podemos assobiar para o lado. No “Cerejal” acontece exatamente isso, o que é completamente atual. Não podemos, temos de ir fazendo alguma coisa. Ir travando as nossas pequenas lutas, porque não acredito em políticos. Acredito na comunidade e nas pessoas.

Mudando de tema. Não gosta do culto da juventude. No filme “A Herdade” teve de interpretar uma mulher mais nova. Com o eco de sucesso que teve, pisou outros palcos, como o de Festival de Veneza. Sabemos que o meio do cinema ainda olha muito a uma ideia de perfeição. Para alguém que não liga muito a isso, como é lidar com essa indústria

Todos nós temos essas questões. Há dias em que acordo e sinto: “oh meu deus, estás tão velha!”. E penso que tenho de usar óculos para ler ou que me doem as costas. Ou ter um olhar cansado que dá uma tristeza que não é verdadeira. Mas a beleza também é algo que nos comove. Sou muito estética, gosto de olhar para pessoas bonitas, não plásticas. Vejo pessoas mais velhas lindas de morrer, essa é mais difícil de atingir, porque vem de dentro, por causa do seu percurso de vida, o que me comove. É diferente da dos jovens, onde pensamos: “que animal tão lindo que nasceu aqui”. Isso acontece-me. É mais fácil para uma pessoa bonita ser bem acolhida e ter mais sucesso porque toda a gente quer ficar perto dela. Faz parte. Agora claro que é difícil envelhecer, ser atriz, ouvir bocas, ter de lidar com isso. É tramado. Às vezes tenho necessidade de me afastar. Estamos sempre a passar por provas na vida. Mantermo-nos na profissão, à tona, é tão difícil e às vezes as pessoas não ajudam.

Essa camada mais plástica do ator que salta para palcos maiores, que tem de mostrar que está sempre bem, quer nas redes sociais, quer na vida real, não é algo que a preocupe muito. Nem quando se falou muito da sua nomeação para melhor atriz, onde estavam nomeadas Scarlett Johansson ou Meryl Streep.

Não estive ao lado da Meryl Streep, se estivesse, desmaiava. É uma atriz genial. Nem estive a concorrer com ela. Neste caso, um filme quando é nomeado, a equipa é nomeada. É algo automático. Não foi uma indicação só para mim, é importante que isto fique claro. Sempre tive os pés muito assentes na terra. Senti que a ida à Veneza foi uma visita à Disney. Foi algo do género: vais viver um dia como uma estrela de cinema, diverte-te. Fazer de conta.

Mas essa projeção de um dia pode-se transformar em algo mais constante. Uma viagem grande.

Não sei. Esse é um dos mistérios da vida. Preocupo-me mais em rir-me de mim própria. Às vezes sou muito ridícula.

Hoje em dia está-se muito sério.

Pois, é uma chatice…

Agora façamos uma viagem de 180 graus. Se o teatro é uma porta para a loucura. O cinema é o quê?

É a mesma coisa… É uma loucura diferente. No cinema há um lado introspectivo, de contenção sempre constante, e, ao mesmo tempo, isso ter de ser verdade. Há muitas camadas. A câmara é uma lupa, eu sou exagerada na maneira de ser, rio alto, sou palhacita da família, faço caretas e, por causa da timidez, no cinema, tem de ser tudo contido. Ser-se assim de maneira a ser verdade é todo um trabalho que tenho de fazer em casa. É quase entrar numa espécie de bolha com os colegas e o realizador.

Sair da bolha é complicado.

Pois. Na altura da “Herdade”, o Tiago Guedes perguntou-me se estava contente por acabar. Disse que sim! Porque estava ansiosa por acabar as filmagens, estava a sofrer muito, já não estava a aguentar. Passado dois ou três dias fui para a praia, depois fiz uma grande viagem a seguir. Despir mesmo aquele peso todo.

Falando nesses papéis difíceis de despir, contou uma vez que sofreu horrores por ter feito um exercício de teatro, a jangada, onde é preciso escolher pessoas para mandar borda fora. Ficou a sentir-se como uma assassina. Se fizesse hoje o exercício, quem mandava borda fora?

Mandava os gajos todos de extrema direita que andam aí a dizer disparates. Não me sentia nada mal. E os corruptos, que há muitos. Andam aí de cabeça erguida.

Agora já não vai dormir mal com essa resposta. Falemos de televisão. Projetos como o “Super-Pai”, onde a Sandra entrou e que acabam por marcar uma era televisiva e também a infância de muita gente, ainda fazem sentido hoje em dia?

Não, esses tempos já não existem. Há muita coisa a acontecer, cada miúdo tem a sua televisão. Depois há fenómenos como o “Stranger Things” ou o “Game of Thrones”. Já não vamos ter a família toda reunida na sala a ver o episódio de uma série ou de uma telenovela. Isso já não existe. Ainda apanhei essa fase. Há muitos jovens que vêm ter comigo, com um ar de ternura, a dizer que gostavam muito de mim, que fazia de Isabel, porque os marquei. Isso joga a favor e contra. É tão carinhoso e bonito, fico mesmo contente. Fiz bem a este miúdo, foi porreiro, penso.