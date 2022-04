Sandro Veronesi: “Há quem lhe chame inspiração ou ter as ideias certas. Para mim, escrever é uma questão de coragem”

Esta diversidade de formatos de capítulos, para escrever sobre as diversas fases da vida de Marco Carrera, dotam o livro de uma maior plasticidade, que terá sido influenciada pelo facto de Sandro Veronesi ser arquiteto de formação. “Acho que tomei uma decisão corajosa, na altura: a ordem será ‘eu escrevo o que eu quiser, no momento’”, revela Veronesi. “’Quero escrever o capítulo da infância, escrevo; quero escrever o capítulo da morte, escrevo’. Decido sem qualquer estrutura prévia. Isto é verdadeira liberdade.”

Antes de começar a escrever uma história, Sandro Veronesi tem imagens na cabeça. Algumas ficam lá durante anos. Em O Colibri, uma das imagens era a de uma mulher que aparece morta junto à orla do mar, de manhã cedo. Esta mulher tornou-se na irmã de Carrera, cuja depressão a levou ao suicídio. “Ouço as imagens, oiço as histórias que elas podem trazer”, explica Veronesi. “Outra imagem é a do jogo. Não jogo, mas sei que ninguém melhor do que os jogadores sabe o quão estúpido é jogar, sabe o quão mais vale a vida do que jogar.” E acrescenta: “Após ter acabado de ganhar, tenho esta imagem de um jogador que na verdade acabou de perder.” Veronesi sabia também que Marco Carrera enfrentaria experiências duras e quais.

“Tudo o que é crucial numa história surge sempre durante o ato de escrever, enquanto bato com os dedos no teclado. Isto para mim é mágico. É o gesto mágico que cria a história”, confessa Veronesi. “Neste romance em particular, tive de confiar muito nesta magia, porque não ter cronologia implica não ter uma estrutura. A estrutura é um edifício, é algo que tem de ficar de pé.”