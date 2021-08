Este livro começa por não ser um livro. Qual é o caminho que nos traz até ele?

Este livro sai fora de tudo o que escrevi até hoje. Os anteriores foram escritos no alto da minha torre, num quarto, rodeado de livros, ideias, imagens… Este partiu de um convite do Giacomo Scalisi para escrever textos dramáticos que seriam interpretados nas destilarias do medronho. Vivi trinta anos em Portimão, o Giacomo sabia da minha ligação ao Algarve. Conhecia Monchique, mas não percebia nada do medronho. Era uma bebida que não me fascinava. Eu e o Afonso Cruz fomos até Monchique, passámos um fim de semana a visitar as destilarias, a falar com os produtores e com toda a gente que trabalha à volta do medronho… É um processo quase místico. O medronho é um fruto muito particular, muito frágil, são precisos muitos frutos para conseguir algum sumo…

Depois desse trabalho, escrevi a primeira leva de textos e julguei que terminaria aí. Uns meses depois, o sucesso foi tão grande que o Giacomo me pediu uma segunda leva. Deveríamos escrever sobre a apanha do medronho, mas entretanto deram-se os incêndios de Monchique, em 2018, e foi um ponto de viragem. Regressámos ao sítio onde tínhamos estado meses antes, assistimos in loco à devastação, falámos diretamente com pessoas que perderam tudo. Foi um momento muito duro. Nesse instante, senti que tinha de conseguir escrever alguma coisa que fizesse jus ao sofrimento que aquela gente passa. É muito duro viver da natureza, perto da natureza, com uma grande imprevisibilidade… Eles têm uma consciência muito grande da nossa fragilidade. Escrevi a segunda leva de textos sobre os incêndios e, uma vez mais, julguei que terminaria aí. Quando escrevi a quarta leva de textos, olhei para o material e pensei que tinha ali qualquer coisa para lá dos espetáculos teatrais. Depois seguiu-se o trabalho de pegar naquele material e transformá-lo noutro objeto.