Santa Maria justifica 15 horas de espera com mais doentes crónicos graves na urgência. Hospital agiliza altas para escoar internamentos

As explicações foram avançadas ao Observador por fonte oficial do Centro Hospitalar Lisboa Norte: não está a haver uma afluência aos serviços de urgência maior do que é habitual nesta época, mas há mais doentes avaliados com as pulseiras amarela e laranja, ou seja, considerados urgentes ou muito urgentes. Na maior parte dos casos, são pessoas idosas que já padeciam de doenças como a diabetes, insuficiências cardíacas e insuficiências respiratórias, e cujas situações se degradaram pelos excessos alimentares dos últimos dias, as complicações trazidas pelo frio dos últimos dias e as síndromes gripais.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Às oito da manhã desta terça-feira, por exemplo, havia 180 doentes em permanência no serviço de urgência do Hospital Santa Maria. Habitualmente, 60% desses utentes acorrem às urgências com quadros clínicos urgentes, muito urgentes e emergentes, enquanto os restantes 40% são considerados pouco urgentes e não urgentes. Esta terça-feira, as proporções alteraram-se: os casos urgentes correspondiam a 70% dos 180 doentes que estavam nas urgências às primeiras horas da manhã; e só 30% não tinham critérios de urgência hospitalar.