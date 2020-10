Se um gato tem mais de sete vidas, este arrisca-se a valer por dois. A imagem é do próprio: ex-secretário de Estado, autarca (por duas vezes), primeiro-ministro, provedor da Santa Casa, barão do PSD e fundador do Aliança, Pedro Santana Lopes assume os erros e ainda lambe as feridas; mas promete não baixar os braços. “Enquanto houver força e razões para lutar lutarei sempre”. Há vida para lá de Marcelo Rebelo de Sousa e Santana não esconde o brilho quando fala das Presidenciais de 2026. “Do ponto de vista político e de balanço pessoal que eu faça, não há nada que me impeça. Não me excluo de nada”, garante. Nem que para isso tenha de dar um chega para lá a outros protocandidatos da sua família política. “Acho que vocês já me vão conhecendo: quando vou, normalmente não olho para o lado; vou independentemente de quem esteja na linha de partida.”

Em tempos de pandemia, Santana Lopes não largou a máscara. Mas nem por isso deixou de morder: em Catarina Martins, em António Costa e nos ministros Augusto Santos Silva e Pedro Nuno Santos, mas também em Marcelo, que ainda não o convenceu. “Nunca pensei que houvesse tanto isto desta parte mais afetiva dele, pessoal, das selfies. Nunca pensei que ele fosse tanto por aí. Que ele se ia dar bem com o Governo não tinha dúvidas. Que ele ia irritar a direita também não tinha dúvidas. Sempre vi Marcelo irritar a direita, irritar o PSD durante décadas”. Pedro Santana Lopes em entrevista ao Observador.

[Veja o essencial da entrevista a Pedro Santana Lopes:]

“O mundo está a mudar tanto que os gatos também já têm mais vidas”

Deixou no último fim de semana a presidência do Aliança. Arriscamos a pergunta mesmo imaginando a sua resposta: é este o fim do seu percurso político?

Não. Nunca se sabe o que a vida nos traz. Já me fizeram essa pergunta 380 vezes na vida e respondo sempre a mesma coisa…

Vai andar por aí?

Desta vez disse diferente para não enjoar ninguém. Disse: “O mundo está a mudar tanto que os gatos também já têm mais vidas do que tinham antes”. Enquanto houver força e razões para lutar lutarei sempre. As pessoas já perceberam que não me impressiono com vitórias ou com derrotas por muito grandes que elas sejam. Tão depressa se está em cima como se está em baixo. Portanto, o fim não é de certeza. Agora, se é brilhante o que se segue… Já vi tudo a dar tantas voltas e tantas cambalhotas. Se há coisa que aprendi nesta experiência da Aliança, e tive de provar desse fel, é que as pessoas de facto não gostam e não votam num partido que tem um líder que teve muitos anos conotado com outra força política.

A sua imagem política não ficou danificada? É possível recuperar a imagem que tinha anteriormente? A de um Santana com potencial de vitória?

Há muitas coisas que já vi acontecerem na vida. De repente as coisas mudam: pode fazer alguma coisa ou dizer alguma frase ou ter alguma atitude que leva as pessoas outra vez a aderirem. Esta experiência [da Aliança] tem-me feito pensar muita coisa: eu como líder da Aliança não era bom para a Aliança. Precisava de ter alguém que não tivesse ligação a uma cor — neste caso o laranja. Foi um exame muito calmo e sereno que fiz.

Deixe-me pegar nessa reflexão que fez. Arrepende-se hoje de ter saído do PSD para fundar a Aliança?

Não. Mas não é por teimosia ou por orgulho tonto. Quanto mais penso nisso mais sei porque é que saí e nunca senti “fiz mal”. Fiz aquilo que devia fazer e não correu bem. Agora espero que a Aliança encontre um rumo novo. Hoje em dia a vida está mais para posições extremadas ou para candidatos imprevistos. São circunstâncias especiais. Eu criei um partido generalista, que falava de Saúde, Coesão Territorial, dos impostos…