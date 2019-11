E como poderiam ser bem sucedidas? Pagando a alegados responsáveis políticos desse países contrapartidas pela adjudicação de contratos de obras públicas mas também mas também para pagar residências a trabalhadores expatriados.

O juiz Ivo Rosa questionou: e se o Carlos Santos Silva morresse, quem ficava com os 200 mil euros. Ao que o engenheiro respondeu que tinha a certeza que Gonçalo Trindade era uma pessoa de confiança e que iria entregar esses fundos à sua mulher. Aliás, os fundos que Santos Silva ordenava a Gonçalo que fossem depositados no cofre do BCP eram transferidos por comunicação verbal e era feito na confiança.

Durante as investigações da Operação Marquês foram detetados oito cofres como tendo sido usados pelos principais arguidos.

Como o ghostwriter e o blogger fora contratados mas não prestaram serviços

A compra das edições do livro “A Confiança no Mundo” foi igualmente abordada pelo juiz Ivo Rosa. Tal como já tinha explicado na fase de inquérito, Santos Silva diz que quis incrementar as vendas do livros de José Sócrates por uma questão do estatuto de um homem que tinha sido primeiro-ministro. Mas não explicou as razões em concreto que o levaram a comprar quantias significativas.

Foi neste ponto que o juiz Ivo Rosa introduziu o tema Domingos Farinho — professor da Faculdade de Direito de Lisboa e ex-assessor de José Sócrates no gabinete do primeiro-ministro que foi contratado por Rui Mão de Ferro, colaborador de Santos Silva, tendo recebido cerca de 100 mil euros através de dois contratos.

Recorde-se que Domingos Farinho e a sua mulher Jane Kirby estão a ser investigados numa nova investigação por suspeitas de falsificação de documento e peculato por eventual apropriação de dinheiros públicos da Faculdade de Direito de Lisboa, onde Farinho era professor em regime de exclusividade. Isto é, não poderia ter assinado nenhum contrato com outra entidade. O Ministério Público suspeita que Farinho é o verdadeiro autor da tese de mestrado e do livro “A Confiança no Mundo”. Sócrates nega.

Carlos Santos Silva confirmou no Tribunal Central de Instrução Criminal que foi Sócrates quem lhe sugeriu o nome de Domingos Farinho como alguém que tinha bons conhecimentos jurídicos e uma pessoa com contactos internacionais. Santos Silva contratou-o através de uma empresa de Rui Mão de Ferro mas garantiu que Farinho nunca prestou serviços ao seu grupo empresarial.

O alegado testa-de-ferrro de Sócrates confirmou ainda que Farinho pediu-lhe expressamente para que um segundo contrato fosse assinado pela sua mulher Jane Kirby porque ele, como professor da Faculdade de Direito de Lisboa, não poderia assiná-lo. Porquê? Porque estava em exclusividade naquela instituição de ensino e não podia prestar serviços a terceiras entidades.

Outra personagem relevante é António Costa Peixoto que, juntamente como seu filho António Mega Peixoto, estão a ser investigados numa outra certidão extraída dos autos da Operação Marquês. Neste caso, terá sido João Pinto de Castro da AICEP a indicar o blogger que ficou conhecido como “Miguel Abrantes” no blogue Câmara Corporativa como alguém com muita experiência e contactos internacionais.

Também aqui Carlos Santos Silva confirmou que Costa Peixoto não prestou serviços às suas empresas. Mas acabou por receber uma avença mensal de 3.500 euros. No total, terá recebido cerca de 79 mil euros para escrever textos no blogue “Câmara Corporativa” contra os adversários políticos de José Sócrates.

Tal como o casal Farinho/Kirby, também Costa Peixoto e os seus filho estão a ser investigados num novo inquérito criminal que nasceu da Operação Marquês.