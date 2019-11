Em atualização

Foi o último dia do suplício de Carlos Santos Silva no Tribunal Central de Instrução Criminal. Ao longo de três dias, o alegado testa-de-ferro de José Sócrates mostrou-se sempre nervoso perante o juiz Ivo Rosa, hesitando algumas vezes nas respostas, afirmando muitas vezes o desconhecimento sobre factos básicos dos autos e fazendo questão de negar o conhecimento de Sócrates sobre factos fulcrais para a acusação.

Na prática, Santos Silva defendeu e protegeu José Sócrates ao assumir a titularidade dos 23 milhões de euros reunidos na Suíça, ao dizer que a compra do apartamento de Paris foi uma ideia sua, ao repetir que se limitou a emprestar a José Sócrates mais de 500 mil euros em numerário e que o ex-primeiro-ministro já lhe pagou cerca de 250 mil euros sem juros nem contrato. Só uma resposta sobre o contrato do arrendamento assinado com Sócrates é que saiu fora desta linha.

Certo neste terceiro e último dia de interrogatório de Carlos Santos Silva é que o próprio jui Ivo Rosa não foi tão assertivo com o amigo de Sócrates como foi com o ex-primeiro-ministro e outros arguidos. Não tendo mesmo confrontado o alegado testa-de-ferro com as escutas telefónicas que revelavam José Sócrates a escolher os materiais e os pormenores da remodelação da casa de Paris — uma escuta telefónica que caiu no espaço público e que é conhecida da opinião pública.

O patrão que vai a casa das funcionárias

Sofia Fava terá recebido cerca de 600 mil euros de José Sócrates e de Carlos Santos Silva entre 2007 e 2015, além da quantia de 5 mil euros mensais que uma empresa de Santos Silva, a XLM, lhe pagou entre 2009 e 2014 por conta de um contrato de trabalho como engenheira do ambiente.

O Ministério Público afirma na acusação que o contrato feito entre a XLM e Sofia Fava é falso, porque não correspondeu a serviços efetivamente prestados mas Carlos Santos Silva tentou desmentiu essa imputação junto do juiz Ivo Rosa. Santos Silva diz que contratou a ex-mulher de José Sócrates porque a conhecia. Quando o namorado Paulo Chaby morreu devido a um ataque cardíaco, diz ter ficado com pena de Fava por ela ter ficado ‘em baixo’. Como sabia que ela era engenheira do ambiente e tinha experiência em cartografia, contratou-a para a XLM.

José Sócrates, garantiu ao juiz Ivo Rosa, nada teve a ver com isso — tal como Sócrates e Fava já tinham afirmado os autos.

A prestação de serviço de Sofia Fava, contudo, tinha a particularidade de ocorrer sempre em casa. A ex-mulher de Sócrates não ia ao escritório de Carlos Santos Silva. Pelo contrário: era Santos Silva, o patrão, quem se deslocava a casa da sua funcionária para recolher os projetos para obras para Angola e outros mercados em que a XLM operava. Quando não ia a casa de Fava, encontravam-se em cafés. Ao juiz Ivo Rosa, Sofia Fava tinha garantido que não tinha condições psicológicas para trabalhar num escritório.

Isto tudo apesar Fava ter um contrato de trabalho remunerado à ordem 5 mil euros mensais, com horários pré-definidos e tendo como local de trabalho as instalações da empresa de Santos Silva. Este, o patrão, limitou-se a justificar a incongruência com o facto de ser um contrato-tipo.

A situação de Ana Bessa era quase idêntica. Carlos Santos Silva contratou a mulher de Pedro Silva Pereira (ex-braço direito de Sócrates no Governo) para a XLM — Estudos e Projetos entre 2013 e 2014. No total, Bessa recebeu cera de 98 mil euros para realizar estudos de mercado internacionais mas também trabalhava em casa. Contudo, e ao contrário de Fava, iria de vez quando ao escritório da XLM.