Durante a caminhada Jorge Sequeira ia distribuindo bons dias, aproveitando também a passagem de Graça Fonseca pela campanha na véspera para falar da política cultural do município, dizendo que a autarquia “melhorou imenso a vida cultural” de São João da Madeira nos últimos quatro anos lançando iniciativas como “o ciclo de conferências Pensar o Futuro, o ciclo de atividades culturais Somos Nós, o festival Novembro Jazz, a possibilidade de visitas virtuais ao Museu da Chapelaria e Museu do Calçado e o ciclo Alternativo às Quintas” com talentos emergentes.

O apanhado das medidas do anterior mandato, que Jorge Sequeira aproveitava para recordar detalhadamente, ia da reserva de parte da lotação de espectáculos para “pessoas com dificuldades económicas” — um modo de “usar a cultura como ferramenta de inclusão social” — à oferta de consultas de dentista, passando pela gratuitidade do transporte municipal, pela oferta aos munícipes de contentores para reciclagem e pelas inevitáveis obras públicas: “Um tipo que é autarca apaixona-se pelas obras e pelos projetos”, dizia mesmo.

À saída do parque, o socialista deparava-se com um candidato pelo PSD a caminhar sozinho pelo passeio e ouvia um gracejo: “Olhe, não encontro a minha caminhada portanto vou com a vossa”. Orgulhoso “da obra”, ainda mostrava o pavimento da ciclovia que está agora a ser construída na longa avenida lateral ao parque.

Mesa de bar: o Pardal do PS, o Aldair da ADS e as memórias do pavilhão

Sentado à mesa de um bar de São João da Madeira, no sábado à tarde, João Almeida estava entre velhos conhecidos: de Jorge, funcionário do café-bar a quem graceja nunca ter “deixado ficar mal nos finos”, aos comparsas de candidatura. “Isto não foi propriamente feito numa lógica partidária, não houve propriamente grandes negociações de partidos. Nós aqui conhecemo-nos todos”, diz mesmo, acrescentando que grande parte do núcleo de campanha é feito por amigos, mais do que camaradas: “Encontramo-nos normalmente em jantares, no hóquei, em convívio social. Há relações familiares e de proximidade que são mais importantes do que o elo partidário”.

O candidato chega mesmo a dizer que a equipa de candidatura, que tem militantes de partidos mas também gente da área empresarial e social, está “muito desligada da lógica partidária nacional, que não se transpõe para aqui” e garante que localmente os partidos que suportam a coligação confiaram no projeto, mais do que o construíram.

Quando é por exemplo questionado sobre se a aparente satisfação com a governação nacional do PS — indiciada pelas sondagens — tem impacto nas eleições em São João da Madeira, admite que “não facilita” a sua tarefa mas logo acrescenta: “No contacto com as pessoas não se ouve falar de política nacional. Não é exagero dizer que durante a campanha ninguém me falou de política nacional na rua, nem bem nem mal, nem do CDS nem do Costa. Aqui vive-se muito a terra”.

João Almeida também garante que “vive muito a terra” e que não é de agora. Apesar de não ter nascido em São João da Madeira, os avós maternos são sanjoanenses e a mãe também, tendo sido uma das únicas irmãs a rumar a Lisboa — houve só uma outra que também saiu do concelho mas “que morreu muito cedo”. “Os meus primos estavam cá todos, o meu irmão e eu éramos os únicos que estávamos fora. Vinha para cá nas férias, no Natal, na Páscoa”, relata.

O candidato puxa pelas memórias de infância e recorda que a casa dos avós maternos “era mesmo em frente ao pavilhão” da Associação Desportiva Sanjoanense (ADS) e que teve nessa casa o seu quarto “durante muitos anos”. Daí que nunca se tenha esquecido “do barulho dos patins, dos sticks, das bolas a baterem na tabela, que gostava muito”.

Para além da ligação familiar, a ligação ao desporto local é grande — há cinco anos que é presidente do conselho fiscal da AD Sanjoanense, por exemplo, e entusiasma-se a falar do andebol que está na primeira divisão (contava ter ido no sábado anterior ao pavilhão do São Bernardo ver o jogo que permitiu à equipa manter-se na primeira liga), do basquetebol que está também na primeira e do hóquei em patins em que a ADS é um histórico e ainda hoje clube de relevo.

Nem por acaso, sábado era dia de jogo de futebol e no café-bar em que conversava com o Observador João Almeida ia espreitando pela televisão a transmissão do jogo de futebol do clube na Liga 3. Isto enquanto ia fazendo um teste de cocktails: um amigo trazia-lhe uma bebida dizendo-lhe “prova só” para ver se ele gostava, João Almeida começava por notar que “cheira a hortelã” e depois traçaria o veredito: “Epá, isto é bom”.

Se o antigo governante centrista está convencido com a equipa de candidatura, a fé na equipa de futebol que ia vendo na televisão era menos sólida. “A equipa este ano… já vi dois jogos no estádio e não foi famoso, mas pode ser que melhore”, apontava.

A conversa futebolística levava-o para outras paragens e de repente João Almeida lembrou-se de um encontro da véspera. Virando-se para um amigo, contou: “Olha, ontem dei um postal de campanha ao Aldair [futebolista brasileiro de 21 anos da ADS]. Mas nem sei se ele vota, não deu para falar muito”.

Naquele sábado, Aldair estava castigado e impedido de jogar. “Joga o Pardal, que é meu primo”, contava o aspirante a autarca, sorrindo e detalhando a relação familiar: “O pai dele é primo direito da minha mãe”. Anda a angariar votos no balneário? “Não que ele é do PS! Há quatro anos foi o mandatário da juventude do PS [ri-se]. Aqui cruzamos tudo”.

Na televisão a coisa não corria bem: uma notificação recebida no telemóvel de João Almeida revelava um golo adversário que a televisão só mostraria uns segundos depois. Para a semana há mais, até lá atirava-se uma piada para o balcão para desanuviar a tensão: “Ó Jorge, liga aí o VAR”.

O “Chico” Silva do andebol e a vida “totalmente concentrada” em São João

O sábado estava enguiçado: no futebol a Associação Desportiva Sanjoanense perdia por 2-0 em Oliveira de Azeméis (quatro jogos, uma vitória, três derrotas e o 10º e antepenúltimo lugar da zona Norte da Liga 3), no andebol derrota caseira contra o Póvoa por 21-22, num jogo que esteve sempre renhido e taco a taco e que João Almeida foi ver ao pavilhão. À entrada, ouvia uma palavra de incentivo: “Isto é que é um presidente que se preocupa com o clube!”

Primeira jornada do campeonato de andebol e primeira derrota da Associação Desportiva Sanjoanense, que a inspiração de Francisco Silva (o “Chico”, como tratado na bancada, promissor central e organizador formado no clube), do lateral brasileiro recém-contratado Jackson Souza e do guarda-redes Lucas Santana não foi suficiente para evitar.