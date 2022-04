São Jorge. O medo do vulcão levou muitos trabalhadores da fábrica de queijo a fugir. Mas nem é isso o que mais preocupa os donos

Mesmo que a crise sísmica se intensifique, a fábrica vai continuar a operar enquanto não houver ordens das autoridades para evacuar o concelho. O seu funcionamento não está em causa, pelo menos enquanto as equipas na linha de produção continuarem asseguradas. “Não consigo produzir com duas ou três pessoas”, exemplifica Gabriela Santos, a chefe de produção, mas até ao momento os abalos não prejudicaram a capacidade de produção da fábrica. E mesmo que a capacidade de produção de novos queijos fosse comprometida, a fábrica ainda poderia manter outras funções: afinal, há dezenas de milhares de queijos já preparados e que estão prontos a ser vendidos.

Na verdade, a maior dificuldade que a queijaria de São Jorge enfrenta é muito anterior à crise sísmica, e surge até antes do momento em que a pandemia obrigou a fechar as portas da fábrica ao turismo: a escassez de pastores com vacas leiteiras é mesmo o maior desafio para a produção, assinala Lena: “É um trabalho um bocadinho árduo. Implica ir à pastagem duas vezes por dia, esteja sol ou chuva. É preciso muita dedicação, esforço físico, para tirar férias é complicado e a logística é difícil”, descreveu. Tanta dedicação que nem mesmo um enxame de terramotos os afasta: os pastores em Velas mantêm-se no município e ainda não houve baixas entre os produtores de leite que abastecem a fábrica.

A crise económica, essa sim, preocupa mais os trabalhadores da cooperativa de laticínios, por causa do aumento dos preços do adubo, ração e dos combustíveis. A fábrica depende do leite vindo tanto de grandes produtores como de outros mais pequenos — a média de idades dos produtores de leite que trabalham com a cooperativa está na casa dos 40 anos — mas para estes últimos o esforço é ainda maior. E pode tornar-se mesmo incomportável.

A receita para o queijo da ilha e o segredo que está nas vacas

A boa notícia para os produtores do queijo de São Jorge é que, neste momento, é preciso utilizar menos leite para produzir queijo porque essa matéria-prima tem chegado com um maior teor de gordura e proteína. É o que nos explica Gabriela Santos, responsável pela equipa que produz o queijo e que nos recebeu num salão ameno com enormes cubas de aço inoxidável e prateleiras metálicas munidas com prensas. Os nossos rostos mal se vêm: para entrar neste ambiente controlado é preciso manter a máscara cirúrgica, tapar o cabelo e as orelhas com uma touca, vestir uma bata e cobrir os sapatos com pequenos sacos de plástico.