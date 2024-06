Sapatos, vestidos e histórias. Nove peças de moda que Naomi Campbell tornou objeto de exposição

Naomi dispensa apelido. Mas se o nome podemos simplificar, a profissão exige o título completo — supermodelo — porque é também um estatuto. Quando foi descoberta para a moda aos 15 anos não se adivinhava que ainda desfilaria depois dos 50. Naomi Campbell quebrou muitas barreiras e não é uma referência ao seu mau feitio, mas ao seu profissionalismo, talento, causas e muita personalidade. O Museu Victoria & Albert em Londres dedica-lhe uma exposição a partir deste sábado e mostramos nove peças em exibição, que são também pequenos capítulos da história desta diva.

“Fiquei com tantas coisas que estão agora guardadas porque eu viajo tanto. Não são apenas roupas, guardei fotografias, passes de bastidores de desfiles de moda de há 20 anos. Mal posso esperar para mostrar isso à minha filha um dia”, disse a modelo à BBC a respeito da exposição. Quase tudo o que Naomi faz é notícia e o facto de ter sido mãe aos 50 anos também foi. A modelo anunciou a maternidade no Instagram em maio de 2021 com uma fotografia do pé da filha, mas o único detalhe que partilha é que a criança é de facto sua e não adotada, segundo disse em entrevista à Vogue. Em junho de 2023 anunciou que tinha sido mãe pela segunda vez, agora de um rapaz. “Um verdadeiro presente de Deus”, disse a própria.

O V&A, como é carinhosamente chamado pelos fãs tem sido palco de algumas das exposições de moda mais mediáticas dos últimos anos. Agora vai contar a história de Naomi Campbell em mais de 100 looks e acessórios e ainda capas de revista, que são uma viagem no tempo, entre outros elementos. Naomi fez parte de um seleto grupo de modelos que nos anos 90 cunharam a expressão “supermodelo” que, ao contrário de qualquer hashtag, perdurou no tempo tal como o carisma de qualquer uma delas. Cada uma seguiu o seu rumo além da moda e ainda hoje, têm um grupo de conversa, confessou Naomi. A homenageada participou na curadoria da exposição com o curador do museu Sonnet Stanfill e o ex-diretor da Vogue britânica e amigo, Edward Enninful, tratou da escolha das fotografias que o público vai poder ver.

Os filhos estão entre as várias pessoas a quem a modelo dedica esta exposição. “Naomi: In Fashion” é uma exposição que visita os quase 40 anos de carreira da modelo no Museu Victoria & Albert, em Londres, de 22 de junho a 6 de abril de 2025.

Três momentos de passadeira vermelha

Nesta imagem da exposição é possível ver vários vestidos usados por Naomi Campbell em diferentes ocasiões e destacamos três. Na edição do Festival de Cinema de Cannes de 2024, Naomi passou pela passadeira vermelha da Croisette com um vestido Chanel que a própria desfilou há quase 30 anos. No desfile de Alta Costura outono/inverno 1996/97 da maison francesa que aconteceu no verão de 1996, foi ela quem desfilou esta criação de Karl Lagerfeld com um efeito de riscas criado por lantejoulas, transparências e alças em pérolas. Além de aderir à tendência dos looks vintage, Naomi lembrou que a sua carreira já vai muito longa, mas ela continua a ser uma supermodelo. Foi acompanhada pelo seu stylist Law Roach, que também veste a atriz Zendaya.

Para a Met Gala de 2023 também escolheu um look Chanel tirado do baú. A festa que antecede a abertura da maior exposição de moda do ano no museu Metropolitan de Nova Iorque era dedicada ao designer de moda Karl Lagerfeld, por isso Naomi usou um vestido da coleção de Alta Costura primavera/verão 2010 com assinatura do criativo alemão. A modelo disse em entrevistas na passadeira vermelha que era a sua 16ª gala e que conheceu Lagerfeld quando tinha 16 anos. “Eu confiei na escolha da Chanel, só queria estar elegante”, disse em relação à escolha do look.

Na edição de 2019 dos British Fashion Awards, os prémios da moda britânicos, Naomi esteve em destaque porque foi distinguida como “Fashion Icon” (ícone de moda). O prémio reconhece o seu “incrível contributo para a indústria, pela sua carreira como supermodelo reconhecida a nível mundial, assim como pelo seu trabalho filantrópico com instituições de caridade e incrível esforço para um futuro mais igual e diversificado, especialmente em África”, pode ler-se no site dos prémios. Quando subiu ao palco para receber o seu troféu, Naomi disse que quando era mais jovem costumava apanhar o autocarro e quando passava todos os dias junto ao edifício onde estavam a ser atribuídos os prémios, o Victoria & Albert Hall, pensava: “como é que será lá dentro? Agora eu sei. Estou aqui”. Também aproveitou para lembrar que era “a primeira mulher de cor” a receber aquele prémio e a mãe, Valerie Morris, estava lá a assistir. Naomi já era uma das estrelas da festa, mas brilhou ainda mais com um vestido criado pela designer Sarah Burton para a marca Alexander McQueen e pertence à pré-coleção outono/inverno 2019. A criação tem um efeito escultórico já que tem uma série de bordados de motivos florais com pedrarias prateadas e cristais a envolver corpo.