Sara Barros Leitão: “Faço a minha militância no palco. Cheguei a um momento em que tenho de perceber que contributo posso dar à sociedade”

Como surgiu este tema? Estava guardado algures ou cruzou-se com ele recentemente?

Se calhar estava guardado, mas não de uma forma consciente. Ao fazer este espetáculo fui-me apercebendo que já andava a pensar sobre ele, mesmo antes de saber que andava a pensar sobre ele. Em 2018 fui convidada pela Casa da Música para fazer uma visita guiada performativa a um grupo restrito, de 20 pessoas. Estive mais ou menos uma semana a preparar essa visita com guias, a tentar perceber toda aquela questão da arquitetura, e decidi fazer uma viagem sobre os percursos que as empregadas de limpeza fazem para fugir ao contacto com as pessoas. Acabei por mostrar uma visão da Casa da Música escondida, que as próprias pessoas que trabalham lá não conheciam. Se por um lado os guias diziam que os chão era todo em inox porque o arquiteto queria dar uma frieza ao edifício, elas diziam-me que para limpar aqui era um castigo, depois o facto de as portas não terem puxadores e de toda a gente colocar lá os dedos. Elas deram-me uma outra leitura daquele espaço e isso interessou-me muito, acho que foi o início de alguma coisa.

Já valorizavas estas mulheres, esta profissão e estas tarefas?

Elas sempre estiveram presentes na minha vida de várias maneiras, em minha casa, em casas de amigos ou de familiares e tudo o que vou dizendo durante o espetáculo são coisas que me foram acompanhando durante a minha infância, que ouvi pessoas de quem gosto muito dizer e que muito provavelmente também disse em algum momento da minha vida. Ao começar a pensar sobre o assunto, percebo que há coisas que não são aceitáveis de dizer ou pedir, há uma espécie de convenção mundial de que a estas mulheres se pode pedir mais do que a outros trabalhadores, são como se fossem da nossa família. Vão aos aniversários, aos casamentos, cozinham fora do horário de trabalho, rodam as casas das várias pessoas da família e nada disso é suposto.

Há uma legitimidade, é isso?

Sempre houve essa legitimidade, explico no espetáculo que isso vem de um resquício esclavagista, as empregadas domésticas surgem dessa tradição esclavagista de ter alguém que está em tua casa para te servir. Historicamente elas servem uma burguesia, mas muito recentemente a necessidade de ter uma empregada doméstica é uma coisa mais abrangente. A Organização Internacional do Trabalho fez um inquérito recente em que perguntaram a estas mulheres se viam mais vantagens ou desvantagens em serem consideradas da família e mais de 80% disse que havia mais desvantagens, porque a relação profissional fica completamente pervertida. É uma relação de trabalho, mas não aceitamos que assim seja porque não aceitamos que somos patrões e não aceitamos que a nossa casa constitui um posto de trabalho.