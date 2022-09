Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Ao pensar em Satyajit Ray torna-se natural falar na “Trilogia de Apu”, um acontecimento não planeado que começa com “O Lamento da Vereda”, de 1955, também o primeiro filme do realizador indiano. O início da história de Apu introduziu ao mundo um realizador influenciado pelo neorrealismo italiano, que filmava o mundo que conhecia com uma naturalidade inebriante, um misto de tom frenético e poesia. O reconhecimento internacional foi inesperado. Com o passar do tempo, o primeiro filme protagonizado por Apu afirmou-se como uma brilhante história sobre a infância, a vontade de descoberta e a necessidade de quebrar laços para causar diferença. O sucesso foi tal que, no ano seguinte, o realizador voltava à personagem. Não planeava contar a sua história, mas a internacionalização convidava a isso. Assim surgiu “O Invicto” (1956), filme que ganhou os três principais prémios da edição desse ano do Festival de Veneza.

Este segundo capítulo, apesar de estar editado em DVD em Portugal (foi lançada uma caixa com a trilogia há cerca de uma década), nunca conheceu a estreia comercial por cá. Essa falha será finalmente resolvida com a estreia desta cópia restaurada no Cinema Medeia Nimas, em Lisboa. “O Invicto” é o mais importante – e talvez o melhor – dos três filmes. Não é o clássico fascínio do segundo título de uma trilogia, mas se “O Lamento da Vereda” é (bem) contaminado pela falta de apreensão, se guarda o arrojo de uma primeira obra (onde se diz muito com pouco e se abrem portas que não se fecham), “O Invicto” dá um passo marcante na vida de Apu e no cinema de Ray, colocando uma série de marcas que iriam estar presentes nos filmes mais imponentes da sua carreira, seja a transição de um país para o pós-colonialismo, sejam as relações familiares que começam a mudar com os movimentos evolutivos na sociedade e na economia.

[o trailer de “O Invicto”:]

