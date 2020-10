Saúde mental – muito mais do que parece

O que justifica a situação em Portugal?

De acordo com os resultados obtidos no primeiro estudo epidemiológico nacional sobre saúde mental, coordenado pelos psiquiatras José Miguel Caldas de Almeida e Miguel Xavier, da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa, Portugal é o segundo país da Europa com maior prevalência de doenças psiquiátricas (22,9%), logo a seguir à Irlanda do Norte (23,1%), “mostrando um padrão diferente do encontrado nos outros países do sul da Europa, nomeadamente Espanha e Itália”, como salienta Maria João Heitor. Questionada sobre os motivos que podem justificar a situação, a médica aponta fatores como “o baixo nível educacional, baixo rendimento, falta de suporte social, condições socioeconómicas precárias frequentemente associadas a critérios de distribuição geográfica e territorial das populações, isolamento social, desemprego e crise económica, bem como discriminação e composição étnica da população”.

A corroborar os números da ansiedade e depressão verificados entre nós, observa-se também um elevado consumo de antidepressivos, sendo que Portugal é o quinto país da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) a apresentar o maior consumo destes fármacos, segundo dados do estudo Health at a Glance 2019. Maria João Heitor refere que há consistência nos valores registados, tendo em conta a elevada prevalência de perturbações psiquiátricas, mas adverte que “temos de separar o consumo de antidepressivos – essenciais no tratamento de perturbações depressivas e de perturbações de ansiedade – do consumo de ansiolíticos, na sua maioria benzodiazepinas”. Em relação a estas últimas, destaca que “o consumo de benzodiazepinas deve ser evitado, dado que estes fármacos têm indicações muito precisas, geram dependência pelo que o seu uso tem de ser de curta duração”. Quanto aos antidepressivos, frisa que “devem ser sempre prescritos por um médico de acordo com as indicações terapêuticas aprovadas”, admitindo que “há o risco da automedicação, sobretudo se as pessoas estiverem menos informadas e se o acesso aos serviços for difícil”.

É urgente combater o estigma

É verdade que a depressão e a ansiedade são as condições psiquiátricas mais frequentes e com maior impacto – direto e indireto – não só em termos individuais e familiares, mas também na sociedade como um todo, porém, “são as doenças psiquiátricas mais graves, nomeadamente as psicoses e outras perturbações que se refletem no comportamento e na interação com os outros, o objeto de maior estigma social”. Nas palavras da psiquiatra, “há vergonha e medo por parte das pessoas em sofrimento de se exporem no trabalho, na escola e na própria família”. Desta forma, considera que “o rótulo e a marca de doente mental e a discriminação associada”, constituem “dos maiores responsáveis pela exclusão social e profissional das pessoas com estes problemas e um obstáculo à plena integração e à procura atempada de cuidados”.