Sete anos. Vem com a tia, que a tomou como filha, cúmplices, sorridentes, Ana (nome fictício) a contar qualquer coisa da escola enquanto espera que Maria (nome fictício) confirme a presença de ambas para as consultas de apoio ao luto que têm semanalmente no PIN – Partners in Neuroscience, centro clínico dedicado às perturbações do desenvolvimento e do comportamento, em Paço de Arcos.

A mãe morreu há três anos. Ana ficou com os avós paternos, que morreram também no espaço de um ano e meio, e com o pai – que, sozinho com ela, afundou-se no sofrimento e procurou no álcool a anestesia impossível. Um dia, às duas e meia da manhã, a tia recebeu um telefonema do cunhado. A polícia, chamada ao café onde estava com a criança, embriagado, queria falar com ela. Que viesse buscar a sobrinha, porque ele não estava em condições de a levar para casa nem de cuidar dela. Foi assim que, em junho do ano passado, Maria, família monoparental, passou a ter duas filhas: a sua, de nove anos, e a da irmã.

“O meu cunhado já tinha problemas psiquiátricos e, com a morte da mulher e dos pais num tão curto espaço de tempo, ficou perdido”, diz esta enfermeira. “Eu achei que ter a Ana poderia ser bom para ele, mas fiquei atenta. Quando recebi aquele telefonema, percebi que tinha de ficar com a minha sobrinha.”

