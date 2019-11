Mas mais graves do que os cuidados médicos gerais são os cuidados dentários. O relatório sublinha que Portugal está em segundo lugar no top dos países cujas necessidades nos cuidados dentários não foram satisfeitas, além de que, em termos percentuais, o número de pessoas é quatro vezes maior do que a média europeia: em 2017, 11,6% dos portugueses disseram não estar satisfeitos com o acesso aos cuidados de saúde dentários , enquanto na Europa a percentagem foi de 2,6%. Do total da população, 11,5% apontou como principal causa as dificuldades financeiras para a insatisfação, sendo que a mesma razão foi invocada por apenas 2,6% da média da UE.

Portugueses vivem mais…

Em apenas sete anos, entre 2000 e 2017, a esperança de vida em Portugal aumentou cinco anos, situando-se agora nos 81,6 anos. Um número ligeiramente acima da média da UE (80,9 anos), mas abaixo de países como a Espanha (83,4), a Itália (83,1) e a França (82,7).

A diminuição das taxas de mortalidade por doença cardiovascular, em particular o Acidente Vascular Cerebral (AVC) e a doença cardíaca isquémica, foi o fator que mais influenciou esta situação. Ainda assim, estas continuam a ser as principais causas de morte no país. Relativamente à mortalidade, o relatório refere que, desde 2000, se morre cada vez mais de cancro do pulmão e de cancro colorretal — são as causas de morte mais comuns, a nível oncológico, entre os portugueses — e que o número de mortes por diabetes está acima da média europeia: em 2016 era de 38,7 por 100 mil habitantes em Portugal enquanto que a média europeia era de 22,2.

Mas nem tudo são dados negativos: Portugal está abaixo da média europeia no que toca às mortes que podem ser evitadas com medidas de saúde pública e prevenção primárias (taxa de mortalidade evitável), como os acidentes, cancro do pulmão, doenças cardíacas isquémicas, AVCs, doenças relacionadas com o álcool, entre outros. Em 2016, registaram-se 140 mortes (por causas evitáveis) por cada 100 mil habitantes — menos nove do que em 2011 —, sendo que a média da UE foi de 161. Algo que resultou, segundo o documento, dos “esforços do governo no sentido de melhorar os serviços de prevenção”, nomeadamente dar às unidades locais de saúde a responsabilidade de definir as políticas de saúde locais.

Portugal também está abaixo da média europeia no que toca ao número de mortes que podem ser evitadas com tratamentos apropriados a atempados (taxa de mortalidade por causas tratáveis), nomeadamente cancro da mama, pneumonia, cancro colorretal, entre outras. Em 2016, contabilizaram-se 89 mortes por 100 mil habitantes, sendo que a média da UE foi de 93. E há mais homens a morrer de doenças tratáveis do que mulheres (106 e 75, respetivamente).

… mas mais de metade acha que não está bem de saúde

O aumento da esperança de vida, contudo, não é igual para todos: em 2017, as mulheres viviam mais seis anos do que os homens — a média da UE é de 5,2 anos. O estatuto socioeconómico também tem o seu peso, isto é, os portugueses com um nível de educação mais elevado (que concluíram o ensino superior) vivem mais três a seis anos do que os menos instruídos (não concluíram o ensino secundário). De acordo com o documento, as “diferenças de rendimento decorrentes do nível de escolaridade” e as “diferenças na exposição a vários fatores de risco e estilo de vida” explicam em parte esta disparidade.

O facto de os portugueses viverem mais anos traduziu-se num aumento da população com mais de 65 anos: em 2017, representavam 21% da população total. No entanto, viver mais anos não implica que todos eles sejam vividos de boa saúde. Aliás, em 2017, dos mais 20 anos que se esperava que as pessoas de 65 anos vivessem, era provável que mais de metade (cerca de 13) fossem passados com algum tipo de incapacidade — a média da UE é quase 10 anos com incapacidade. E também aqui se nota uma disparidade no que toca ao género: quanto à esperança de vida as 65 anos, os homens vivem menos anos do que as mulheres — cerca de quatro anos —, mas com melhor qualidade em termos de saúde. O relatório adianta ainda que 53% da população do país com idade igual ou superior a 65 anos dizia ter pelo menos uma doença crónica.

As diferenças a nível socioeconómico também se notam na perceção que a população tem do seu estado de saúde. Isto é, a percentagem de pessoas que dizem estar bem de saúde é mais baixa naqueles com rendimentos mais baixos do que entre as que têm rendimentos elevados (39% para 61%). Sendo que, a nível global, menos de 50% dos portugueses afirma estar de boa saúde — na UE, mais de dois terços dos adultos consideram estar bem ou muito bem de saúde.

Má alimentação, tabaco e álcool matam um terço dos portugueses

No que toca a fatores de risco, o relatório refere que, em 2017, à volta de um terço das mortes em Portugal pode ter tido como causa comportamentos de risco: 14% foram ligadas a riscos a nível alimentar — excesso de alimentos com açúcar e sal e pouco consumo de legumes e frutas — , 12% associadas ao tabaco e 11% relacionadas com o consumo de álcool (apenas esta é superior à média da UE) — e 3% relativa ao pouco exercício físico.

Apesar de haver cada vez menos pessoas a fumar todos os dias (17%, cerca de menos dois pontos percentuais que a média da UE), o consumo de álcool entre os portugueses é superior ao da média europeia: 10,7 litros por adulto enquanto que a média da UE é de 9,9 litros. Ainda assim, importa destacar que há apenas quatro países com valores mais baixos do que Portugal relativamente ao consumo excessivo esporádico de álcool (consumo de seis ou mais bebidas alcoólicas numa ocasião).

Quanto à obesidade, as taxas são mais preocupantes nos adolescentes, que têm vindo a aumentar nos últimos anos. Se em 2017, 15,4% dos adultos diziam ser obesos, um em cada cinco adolescentes afirmava ter excesso de peso ou ser obeso em 2013 e 2014. Algo que está diretamente relacionado com a pouca prática de exercício físico: os adultos em Portugal praticam menos exercício físico moderado todas as semanas do que a média da Europa (57% em 2014, comparativamente a 64%). O cenário não é melhor nos adolescentes, especialmente no caso das raparigas. Em 2013 e 2014, apenas 5% das raparigas de 15 anos dizia fazer exercício físico moderado diariamente, enquanto que a percentagem nos rapazes era de 18%. Contrariamente aos restantes comportamentos de risco, o fator rendimentos ou instrução tem uma influencia significativa neste caso: a obesidade atingia 18% das pessoas com menos educação (sem nível secundário) e apenas 9% das mais instruídas.

O relatório dá ainda conta de que, no que toca à vacinação, Portugal tem níveis de imunização muito elevados, em muitos casos superiores à média europeia. No ano passado, as taxas de vacinação em crianças contra o sarampo e contra a difteria, o tétano e a tosse convulsa (DTP) era de quase 100% — mais concretamente de 99 %, ultrapassando a média da UE (94%) e a meta da Organização Mundial de Saúde (OMS) de 95 %. No caso da vacina contra a gripe, os valores são positivos, mas não tão bons: 61% da população portuguesa com mais de 65 anos está imunizado, acima da média europeia (44%), mas inferior à meta de 75% da OMS. Estes números, de acordo com o relatório, estão associados, em parte, ao facto de a vacinação ser gratuita e de fácil acesso, estando disponível nos cuidados de saúde primários.