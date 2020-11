Da mesma forma, actividades não-clínicas, como, por exemplo, o circuito do medicamento, que vai desde a aquisição às farmacêuticas até à sua entrega nos serviços do hospital, estão também a cargo de operadores logísticos especializados no NHS. Esta externalização da logística hospitalar começou com a DHL num âmbito limitado, mas, dado o sucesso e as poupanças geradas para o Estado britânico, foi expandida a todo o NHS. Hoje, é a Unipart Group que, tendo ganhado o novo contrato de concessão, gere toda a cadeia de distribuição farmacêutica do NHS, desde a sua aquisição até ao armazenamento e, finalmente, a distribuição capilar, hospital a hospital, serviço a serviço. Houve, portanto, uma especialização nas actividades nucleares (as clínicas), relegando as outras actividades de suporte para operadores privados especializados.

As bases dos sistemas de saúde modernos

Com mais ou menos diferenças, maior ou menor grau de participação do Estado ou do sector privado, os sistemas de saúde modernos estão assentes em três eixos fundamentais: prestação, financiamento e regulação. Estes eixos são operados por actores, que tipicamente são o Estado, a sociedade (através de mutualistas e outros fundos) ou o sector privado.

O eixo da prestação tem que ver com a entrega efectiva dos cuidados de saúde, que inclui os cuidados de saúde primários (prestados em clínicas, centros de saúde, etc.), secundários (de âmbito hospitalar), cuidados continuados, paliativos, assim como todas as actividades coadjuvantes, como os meios complementares de diagnóstico e terapêutica. As entidades que prestam estes cuidados são geralmente de natureza jurídica pública, social (i.e., privada sem fins lucrativos) ou privada (i.e., com fins lucrativos), sendo que, em Portugal, a prestação de cuidados de saúde no SNS é quase toda ela assegurada por entidades públicas. Exceptuam-se os hospitais convencionados ao sector social, em particular às misericórdias (cerca de 27), as Parcerias Público-Privadas e os meios complementares de diagnóstico e terapêutica, a que os hospitais públicos recorrem com frequência no âmbito da subcontratação permanente ou esporádica, por falta de capacidade momentânea.