Cada episódio de “Scenes From a Marriage” é uma montanha-russa, daquelas que nos fazem subir lentamente com o coração aos pulos, nos atiram para uma descida abismal e nos viram de pernas para o ar sem aviso, tudo isto em poucos segundos. Esta é a história de um casamento, ou do fim de um casamento, e leva-nos de um extremo ao outro: adição, raiva, desespero, tristeza, incredulidade, incompreensão, alívio. Mira (Jessica Chastain) e Jonathan (Oscar Isaac) conduzem-nos por este turbilhão que tanto pode ser cruel como libertador. A minissérie estreia-se esta segunda-feira, 13 de setembro, na HBO, e está dividida em cinco partes (um episódio novo por semana).

O Observador falou com os protagonistas e com Hagai Levi (criador, guionista e realizador) via Zoom para entender quais as diferenças entre esta versão e o projeto original, uma minissérie de Ingmar Bergman com o mesmo nome transmitida na Suécia em 1973. “A comparação com o original foi um fardo durante muito tempo, até que cheguei ao ponto em que disse: não quero ver mais, não quero saber o que está escrito, o original é lixo, não presta. Tive de me colocar nessa posição para poder trabalhar livremente”, explica Levi aos dez jornalistas que se juntam virtualmente a partir do mundo inteiro.

Muitas coisas mudaram, incluindo o posicionamento de cada elemento do casal na história. “Não conseguia identificar-me com as personagens originais. O homem era o vilão, um chauvinista. A mulher era dependente, fraca. Comecei a ler o texto mudando na minha cabeça o género (o homem era a mulher e vice-versa) e isso foi uma grande transformação para mim”, conta o autor da série. Se queria que a minissérie fosse atual, o realizador israelita tinha de criar uma mulher bem-sucedida profissionalmente, ambiciosa, não apenas uma dona de casa. “Troquei o foco e depois pude jogar com isso. No original, quando o homem sai de casa, todos o odiamos. Nesta versão, quando é ela a partir, sinto que merece [libertar-se], simplesmente não pode continuar a viver assim. E isso é uma diferença enorme.”

Ainda nem lhe tinham oferecido o papel de Jonathan e Oscar Isaac (“Ex Machina”, “Inside Llewyn Davis”) já estava a imaginar Jessica Chastain (“00h30 A Hora Negra”, “Miss Sloane”) como Mira. No entanto, Michelle Williams foi o nome anunciado inicialmente no elenco. Por sorte ou pelo destino, a atriz teve de desistir do projeto e Mira foi parar às mãos de Chastain. Os episódios são quase inteiramente feitos com diálogos do casal, um guião de sonho para Hagai Levi (também conhecido por criar a versão original e a adaptação norte-americana de “Terapia” e pela série “The Affair”). “Já tinha experiência de centenas de episódios em que só há duas pessoas a falar (em ‘Terapia’). É a minha coisa preferida de escrever e realizar. Se pudesse escolher, só fazia isto. Três, quatro pessoas já é demasiado. Com duas posso concentrar-me nelas e depois, na edição, brincar com isso.”

Escreve em hebraico e neste projeto teve a ajuda de Amy Herzog para americanizar e polir todos os episódios. Existem improvisos, “3% a 5% do que se vê”, embora Levi admita não gostar muito disso — “sou um bocado control freak” — mas também houve um mês e meio de ensaios. Jessica Chastain e Oscar Isaac trabalharam tanto as personagens que conseguiram preencher um livro com detalhes da vida de Mira e Jonathan até chegarem ao ponto de rutura.

Apesar de continuar a ser a história de uma separação, Hagai Levi deu-lhe uma abordagem completamente nova. “Se tivesse de sintetizar o que o Bergman queria dizer é que o casamento mata o amor. Eu acho que quero dizer o oposto. The End of Love, livro da socióloga Eva Illouz, foi uma das inspirações para esta minissérie. Fala dos traumas da separação e de como parece que há a promessa de que, ao sairmos de um casamento onde não somos felizes, nos libertarmos e ficarmos livres, tudo ficará perfeito. Mas não é o caso. Os danos de uma separação são enormes e não são suficientemente discutidos. Acho que queria levantar essa questão: será que desistimos demasiado facilmente?”