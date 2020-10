Não é, pois, por acaso que, na altura de elencar os seus inimigos políticos, Trump não hesite em juntar democratas e republicanos no mesmo fôlego. Num comício esta quarta-feira, na cidade de Gastonia, na Carolina do Norte, o Presidente atirou no mesmo fôlego contra as “fake news” e os seus “parceiros do Partido Democrata” e também contra os “grandes gigantes da tecnologia”. Aqui, poupou-se a adjetivos.

Mas, quando falou para dentro do Partido Republicano, já não foi igual. Falando dos Never Trumpers (republicanos que nunca apoiaram Donald Trump) e de RINO (sigla para Republican In Name Only, ou seja, Republicanos Apenas No Nome), falou de “gente verdadeiramente estúpida”. E, entre aplausos, continuou: “Derrotei-os de tal maneira que eles nunca conseguiram ultrapassar isso”.

Tem razão — muitos dos protagonistas do anterior statu quo do Partido Republicano ainda não ultrapassaram o facto de Donald Trump ser hoje Presidente e uma figura incontornável da direita norte-americana. E o desdém que Trump assume perante essas figuras é recíproco, como se entende em expressões mais ou menos declaradas. Já em 2016, apenas um antigo candidato republicano à presidência (Bob Dole, derrotado por Bill Clinton em 1996) esteve presente na Convenção do Partido Republicano que coroou Donald Trump. Este ano, não foi nenhum.