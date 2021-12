"Se o PS não convergir com o PSD vai ser sancionado"

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Paulo Mota Pinto entende que os portugueses vão exigir aos dois maiores partidos que se entendam a seguir às legislativas. Para o social-democrata, que é recandidato ao cargo de presidente da Mesa do Congresso, os socialistas estão obrigados a viabilizar o governo de Rui Rio caso o PSD venha a vencer as eleições.

Em entrevista ao Observador, no programa “Vichyssoise”, Mota Pinto sugere ainda que Rio está preparado para repetir uma estratégia idêntica à de Aníbal Cavaco Silva: se vencer as legislativas e se existir uma permanente maioria de bloqueio no Parlamento, o PSD tudo fará para conquistar a maioria absoluta em 2024. “Essa estratégia foi bastante bem sucedida”, reconhece.

Sobre o futuro de Rui Rio à frente do PSD, Mota Pinto recusa comentar cenários, diz-se confiante de que o PSD vai mesmo vencer as legislativas, mas vai assumindo: a derrota não tem de ser o fim de linha para o atual líder social-democrata. “O líder está mandatado para dois anos. Se tenciona ou se faz uma avaliação política, pessoal, se deve sair antes é algo que só se poderá ver depois, dependendo do resultado. Quando digo depois não é na semana ou no mês seguinte, vamos ver o resultado”, diz.

“Não é indispensável um acordo escrito entre PS e PSD”

Enquanto presidente da mesa do Congresso, que começa esta sexta-feira, está à espera de três dias muito difíceis de gerir?

Não. Os Congressos do PSD são sempre ocasiões de grande mobilização e união espero que neste caso também seja e os sinais que temos são todos nesse sentido. Não estou à espera de nada muito difícil de gerir.

Falou-se do seu nome para uma eventual vice-presidência do partido, mas parece que já está tudo mais ou menos preparado para que avance com um novo mandato como presidente do Congresso. Está fechado o que vai fazer daqui para a frente?

Estou disponível para o partido quer como militante, quer em lugares de direção e também neste lugar de presidência do Conselho Nacional e do Congresso. Rui Rio entendeu, e estou de acordo com isso, que devia recandidatar-me. Devo dizer que é uma função que faço com gosto e em que acho que as coisas não têm corrido mal para o partido em geral, até em momentos difíceis.

A questão da vice-presidência era algo que lhe agradava?

Já fui vice-presidente do PSD, já dei contributo ao partido nessas funções durante dois anos, de 2008 a 2010. Pode dar-se sempre algum contributo mesmo noutras funções de direção menos executivas, não quero estar a comentar outros cenários estando este já definido.

Rui Rio tem manifestado disponibilidade para assegurar a governabilidade do país com o PS quer ganhe quer perca as eleições de final de janeiro. Num como noutro cenário devia existir um acordo escrito entre PS e PSD? Há condições para que isso aconteça?

Guiamo-nos pela máxima de primeiro o interesse nacional, depois o do partido e por fim a nossa circunstância pessoal. Interpretar isso significa, sobretudo em épocas de dificuldades, não deixar o país sem governo. Já foi praticado pelo PSD, o atual Presidente da República fez isso no final da década de 90. O PS nunca fez, mas esperamos que o faça, achamos que os portugueses também reclamam isso ao PS. Saber os termos exatos em que isso se faz, saber se é preciso um acordo escrito.

Precisamente, era importante existir um acordo escrito?

Não necessariamente. Quando o entendimento é entre partidos que têm divergências fundamentais em questões estruturantes do regime e do país como é o caso do BE, do PCP e do PS e o acordo é uma convergência que em termos de estabilidade não augura nada de bom compreende-se que se exija esse entendimento. No caso do PS e do PSD que são dois partidos que no essencial das questões fundamentais — de política externa, posicionamento do país — estão convergentes não é, a meu ver, indispensável um acordo escrito.

Acredita que o PS pode vir a viabilizar um governo minoritário liderado por Rui Rio? Acha que é um cenário plausível?

Aquilo que estou certo é que os portugueses exigem isso, reclamam isso aos dois partidos estruturantes do sistema o PS e o PSD. Como acredito que os partidos respondem às exigências dos portugueses, é esse o sentido da democracia, acredito que isso vai acontecer. Não sei quando nem em que termos exatos, com acordo escrito ou não e sobre quê, mas acredito que isso está inscrito na lógica do sistema.

Em caso de derrota o PSD também se predispõe a viabilizar esse governo do PS?

O PSD espera e entende que há possibilidades sérias de ganhar. Acho que essa pergunta deve ser sobretudo dirigida ao PS. Quanto ao PSD, já praticou isso no passado e interpretando aquela máxima que põe o interesse nacional à frente, dependendo do contexto é uma hipótese que não exclui.

Rui Rio disse numa entrevista à Antena 1 que até seria sensato um acordo para meia legislatura e depois fazer um balanço ao fim desses dois anos. Isso não vai trazer mais instabilidade a um cenário já de si instável?

Rui Rio disse que esse tipo de convergência tem de se avaliar ano a ano. Não deveria ir além de meia legislatura. Se o governo, por exemplo do PSD, não tem maioria precisará ano a ano de obter o acordo do PS ou de outro parceiro e ao contrário também.

Mas Rui Rio não falou de ano a ano, falou de meia legislatura. Aliás, até falou na necessidade de os dois próximos Orçamentos do Estado serem viabilizados ainda que o PSD não seja o partido mais votado.

O que Rui Rio disse é que não parecia adequado fazer um acordo de legislatura. A meu ver isso deverá ser avaliado ano a ano e no máximo poderá ser estendido até dois anos, estou de acordo com isso.

Portanto quatro anos é demais?

Penso que sim. Há um horizonte para o qual não faz sentido neste momento exigir ao Partido Socialista que aprove os Orçamentos do PSD. De ano a ano votarão isso e eventualmente ao fim de dois anos reavaliar.

António Costa já disse não estar disponível.

Veremos. Não sou grande apologista de discussão de cenários, de tática de aprofundamento destas pequenas questões de governabilidade num momento anterior às eleições. Na Europa essas questões são muito discutidas no período pós eleitoral.