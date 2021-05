Ficou também confirmado que nesta operação — em que os ativos imobiliários de Luís Filipe Vieira foram passados para um fundo, quase todo detido pelo Novo Banco, mas gerido por terceiros — a escolha da sociedade gestora foi imposta pelo devedor ao credor. “Tínhamos de aceitar uma solução com alguém da confiança de Luís Filipe Vieira. Ou não se podia fazer”, afirmou António Ramalho. O presidente do Novo Banco defendeu a reestruturação como sendo menos má das soluções. O banco não queria imóveis e “não tinha interesse em provocar a insolvência da pessoa (Vieira). Demonstrava força, mas não era a solução mais inteligente.” “Tínhamos de aceitar uma solução com alguém da confiança de Luís Filipe Vieira. Ou não se podia fazer”.

A reestruturação levou o Novo Banco a meter mais 12 milhões de euros nas empresas para assegurar o desenvolvimento dos projetos, a que somam mais cinco milhões de euros colocados por Vieira. Mas, segundo Ramalho, permitiu um reforço de garantias com património de 80 milhões de euros. A reestruturação envolveu 220 a 250 milhões de euros de dívidas agarradas a ativos avaliados em 130 milhões de euros, o valor das unidades de participação do fundo que ficou a gerir os imóveis do empresário (um fundo que o Novo Banco controla a 96%). A exploração destes imóveis devia libertar fundos para reembolsar o Novo Banco num prazo de 15 anos, mas a primeira prestação de 60 milhões, devida em 2022, será adiada.

Esta solução a prazo é mais vantajosa do que seria uma execução, defendeu Ramalho, como, aliás, reconhece o Banco de Portugal num parecer de 2018. Ainda falta conhecer o resultado da auditoria pedida pelo Fundo de Resolução e saber o que vai acontecer aos VMOC (valores mobiliários convertidos em capital) de 160 milhões de euros que vencem em agosto — e para os quais Vieira não terá recursos. O banco já os deu como perdidos, mas António Ramalho não quis abrir o jogo sobre o que vai fazer quando tiver de optar por converter os títulos em capital das empresas falidas do presidente do Benfica.

A Imosteps é a transacção que mais dúvidas levanta, em particular pelo tipo de ligações que Vieira terá tido com o BES de Ricardo Salgado.

Descrita como um simples veículo para deter ativos no Brasil, quando a Imosteps chegou ao conhecimento do atual presidente do Novo Banco já era “uma empresa razoavelmente perdida”. A sociedade tem direitos de construção na Barra da Tijuca (uma das zonas ricas do Rio de Janeiro) e dois terrenos para cemitérios, descreveu António Ramalho na sua audição. O banco foi fazendo todo um esforço para conseguir a sua recuperação. Mas a certa altura, decidiu colocar o crédito à venda porque achava que “é muito difícil, a partir de Lisboa, gerir cemitérios no Brasil”.

Apareceram dois interessados, o Novo Banco escolheu um. A operação foi ao Fundo de Resolução e foi recusada, “provavelmente por razões reputacionais”. O interessado era José António dos Santos, o dono da Valouro que é sócio do presidente do Benfica em outros negócios, para além de grande acionista da SAD encarnada. “Eu respeito o Fundo de Resolução e defendo-o: porque o Novo Banco não pode recusar vender ativos só porque é a um amigo [referência ao “rei dos Frangos”, amigo de Vieira”, não pode fazer juízos de valor sobre o comprador, porque o dinheiro não é meu — é dos depositantes”, admitiu António Ramalho.

O resto da história tinha sido contado por Luís Filipe Vieira. A dívida de 54 milhões de euros foi vendida, no pacote de créditos, por seis milhões de euros a um fundo e acabou comprada pelo sócio e amigo, por oito milhões de euros, que assim poupou dois milhões (face à proposta inicial feita ao banco). Vieira admite que recomendou esta transação a José António de Santos (que também ficou com o aval associado do empresário) porque eram terrenos… “fantásticos”.

Segundo o empresário, a dívida da Imosteps nem era sua. Só ficou com as ações que eram da Opway (construtora do GES) para fazer um favor a Ricardo Salgado, pelo qual seria remunerado (não se sabe quanto). O objetivo era o de tirar partido da experiência de Vieira no Brasil, onde já estava a investir com a Odebrecht, para desbloquear os direitos de construção nos terrenos junto das autoridades locais. O que foi conseguido sem que Vieira explicasse como — apesar da referência feita a viagens pagas a responsáveis da administração local e estadual do Rio de Janeiro para ver jogos de futebol. A empresa deveria ter sido devolvida ao BES/GES, mas o colapso do grupo travou esta operação. “A Imosteps foi um erro meu. A dívida não era minha”.

Os contornos por esclarecer não ficam por aqui. A deputada do Bloco de Esquerda Mariana Mortágua confrontou Luís Filipe Viera, António Ramalho e o presidente do Fundo de Resolução com uma operação suspeita. Um documento do Novo Banco diz que um crédito de sete a oito milhões de euros à Imposteps foi desviado para contas pessoais do acionista. Luís Filipe Vieira garante que nunca levantou dinheiro nenhum. António Ramalho referiu um crédito de 7 a 8 milhões de euros que chegou a ser utilizado numa consolidação de dívidas de Vieira, há muitos anos, mas não adiantou mais detalhes.

Situação pessoal: Luís Filipe Vieira deu o seu aval pessoal ao Novo Banco, mas António Ramalho defende que este vale mais se não for executado. Uma primeira avaliação só encontrou uma casa para palheiro com logradouro. Confrontado com esta informação pela deputada do Bloco de Esquerda, Vieira contestou e disse ter mais, mas não quis revelar o quê. “Qual é a necessidade [de revelar o meu património]? Estou a cumprir”.

No entanto, acrescentou que vive bem. “Tenho uma boa reforma”, e outros negócios (para além de 3% do famoso fundo) e até recebeu mais de dois milhões de euros do Fisco. O presidente do Novo Banco deu mais detalhes. Na segunda análise ao património do presidente do Benfica, “encontrámos uma moradia. E uma loja em Alverca do Ribatejo”. Ramalho congratulou-se com as declarações de Vieira na CPI sobre o seu património: “Oxalá que sim! Isso é bom para nós”.

