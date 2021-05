A corrida às ilhas portuguesas é real?

Tanto a Madeira como os Açores encabeçam a lista dos destinos seguros a visitar em 2021 da organização European Best Destinations — já que desde o início da pandemia e até 18 de maio contavam-se 9.280 e 5.237 casos de Covid-19, respetivamente. Nem de propósito, as ilhas têm recebido interesse acrescido por parte dos portugueses, até porque têm uma grande vantagem — o teste de despiste à Covid-19 é gratuitamente assegurado pelas regiões autónomas.

De acordo com a Agência Abreu, em 2021 há menos pessoas a viajar, no entanto, os destinos escolhidos por portugueses que anseiam por férias longe do território continental passam sobretudo pela Madeira e pelo Porto Santo — não descurando, ainda assim, o arquipélago dos Açores. A campanha Mundo Abreu, que continua disponível até ao final do mês de maio, é prova disso mesmo. Pedro Quintela, diretor de vendas e marketing, destaca ainda as compras para os fins de semana prolongados, aproveitando os feriados de junho, para estes destinos e para o centro do país e o Alentejo.

O que preciso de saber antes de viajar para a Madeira e para o Porto Santo? ↓ Mostrar ↑ Esconder Todos os passageiros têm de obrigatoriamente preencher um inquérito epidemiológico, o qual é disponibilizado pela Autoridade Regional de Saúde, na plataforma digital madeirasafe.com. “O preenchimento poderá ser feito nas 48h a 12h prévias ao embarque e deverá ser efetuado, individualmente, por cada passageiro, exceto dependentes até 12 anos de idade, cujo registo deverá ser incluído no inquérito de um dos adultos que o acompanham”, tal como se lê na página oficial Visit Madeira. Uma vez concluído o registo, “o passageiro recebe uma notificação, via e-mail, com o seu código de acesso e respetivo QR Code, para ser apresentado à sua chegada ao Aeroporto da Madeira”. Também o resultado do teste PCR pode ser submetido de forma antecipada na referida plataforma. Os passageiros que desembarquem nos aeroportos da Região Autónoma da Madeira ficam ainda sujeitos a triagem térmica — quem tiver um teste PCR negativo à Covid-19, efetuado nas 72 horas anteriores em laboratórios certificados pelas autoridades nacionais ou internacionais, pode seguir caminho (a exceções destinam-se a passageiros com documento médico que confirma a recuperação da doença, emitido nos últimos 90 dias, ou com documento que atesta a vacinação contra a Covid-19). Quem não tiver realizado teste PCR na origem, fá-lo-á “à chegada ao aeroporto, seguindo depois para o seu destino, devendo garantir o integral cumprimento da vigilância e auto reporte de sintomas e das medidas de prevenção da Covid-19, até à obtenção de resultado negativo do referido teste”. Mais se lê que a circulação entre as ilhas, Madeira e Porto Santo é objeto de controlo, dado que “os passageiros que desembarquem no Aeroporto do Porto Santo que não sejam portadores de teste PCR de despiste ao SARSCoV-2 com resultado negativo, realizado no período máximo de 72 horas anteriores ao embarque, devem realizar, à chegada, um teste PCR de despiste da infeção por SARS-CoV-2, a promover pela autoridade de saúde, seguindo depois para o seu destino, onde devem aguardar, em confinamento, pela obtenção do resultado, durante um período estimado de 12h”. Mais informações aqui.

A tendência das ilhas, acompanhada pelo interesse no Algarve, também é confirmada pela Bestravel e pela Top Atlântico. “A proximidade, o conhecimento das regras e procedimentos nacionais relacionados com a pandemia e o facto de os testes PCR serem gratuitos, tornam estes destinos mais acessíveis e apetecíveis em tempos de pandemia”, assegura a segunda agência. No entanto, os níveis de procura global face a 2019 continuam longe de serem ultrapassados.

Para Filomena Lemos Caldas, diretora-geral da GPTUR-Gomes Pereira Turismo, a resposta à pergunta “Quais os destinos de férias preferidos dos portugueses para este ano” é muito fácil: “São as ilhas”. De há três semanas para cá as pessoas começaram a sentir segurança e a fazer marcações, diz. O interesse é díspar sobretudo quando comparado com o que acontecia há dois anos, altura em que os destinos estavam “muito adormecidos”. “As pessoas procuravam sítios exóticos, viagens à medida ou temáticas. Este ano, as famílias estão a ir 10 a 15 dias para as ilhas, o que é caro”.

O que preciso de saber antes de viajar para os Açores? ↓ Mostrar ↑ Esconder A viagem para o arquipélago dos Açores contempla o comprovativo de um teste negativo à Covid-19 feito nas 72 horas antes da partida do voo — passageiros com idade igual ou inferior a 12 anos estão excluídos desta obrigatoriedade. É ainda necessário preencher um formulário online. Relativamente às deslocações entre ilhas, desde o dia 16 de dezembro é obrigatória “a realização de testes de despiste ao SARS-CoV-2, pela metodologia RT-PCR, nas 72 horas antes da partida do voo com origem nas ilhas de São Miguel e Terceira, e com destino a qualquer uma das restantes sete ilhas do arquipélago”. Mais informações aqui.

Na Agência Abreu há pacotes com destino a Porto Santo a partir de 403 euros, com voo e estadia de sete noites, para partidas de Lisboa aos domingos, de 13 junho a 3 outubro 2021. Na Soltrópico saltam à vista os destinos de São Miguel (desde 162 euros por adulto, só alojamento), Madeira (desde 183 euros) e sete noites em Porto Santo a partir de 661 euros. Também as ilhas portuguesas estão em destaque na página da TopAtlântico, incluindo escapadinhas de fins de semana para estes destinos. Lógica semelhante segue a Bestravel. O inquérito do Observador Cetelem, já citado, esclarece que em média os portugueses esperam gastar 750 euros nas férias de verão, uma descida em cerca de 160 euros face a 2020.

O Turismo da Madeira lembra que a maior procura pode fazer aumentar as passagens aéreas, mas que os pacotes são negociados para a estação, pelo que o interesse registado não vai afetar o preço. O que pode vir a acontecer, esclarecem, é que os pacotes mais baratos venham a esgotar — não há dados até ao momento de que isso esteja a acontecer. No entanto, do feedback que têm dos operadores, mais de metade dos lugares disponíveis para a operação charter para o Porto Santo estão já vendidos, isto antes do seu arranque (final de maio/início de junho).

A apetência por destinos de proximidade também se faz notar ao nível dos cruzeiros — a partir de 17 de maio, o movimento de passageiros de cruzeiro voltou a ser autorizado nos portos do território nacional continental. Eduardo Cabrita, diretor geral da MSC Cruzeiros, assegura que há muita procura, no verão de 2021, pelos itinerários pelo Mediterrâneo Ocidental e Oriental e Norte da Europa, “embora naturalmente os cruzeiros portugueses, com saída e chegada a Lisboa e ao Funchal em setembro, outubro e novembro, tenham uma procura muito elevada devido à possibilidade de embarcar à porta de casa.” “Este ano, uma vez que as suas datas de partida coincidem mais ou menos com o processo de vacinação e de desconfinamento da população”, continua Cabrita, “é natural que se faça sentir um aumento da procura e das vendas, mas essencialmente por serem cruzeiros à porta de casa, onde não existe necessidade de voos”.