O Equador foi este domingo a votos para eleger o próximo Presidente do país no pico de uma onda de violência. Mais de 13 milhões de eleitores foram chamados às urnas para escolher entre os oito candidatos à Presidência do país — Fernando Villavicencio, assassinado durante a campanha, acabou por ser substituído por Christian Zurita — e ainda os novos deputados à assembleia nacional.

A decisão de convocar eleições antecipadas partiu do atual chefe de Estado equatoriano, Guilhermo Lasso, para travar um processo de impeachment de que era alvo e que seria votado pelos deputados. A opção de dissolver o parlamento permitiu-lhe ficar no cargo, a governar por decreto, até estas eleições.

Um dos candidatos precisa de obter 50% dos votos ou 40% se conseguir estar 10 pontos à frente do segundo mais votado para vencer na primeira volta — cujos primeiros resultados serão conhecidos esta madrugada. Caso isso não aconteça — o cenário mais provável até pelo número de candidatos —, terá de haver uma segunda volta, marcada para o dia 15 de outubro.

