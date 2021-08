São números numa tabela, informações estatísticas que constam de uma base de dados. Mas cada número resulta de um caso real, com pessoas reais e no mundo real. O Observador ouviu dezenas de testemunhos. Estes são (apenas) alguns deles. Ipsis verbis.

“Fiquei gelada, sem saber o que fazer, sem conseguir levantar-me, mudar de lugar ou sair dali e coberta de vergonha, como se quem estivesse a fazer alguma coisa errada fosse eu”

Raquel T., 25 anos: “Aconteceu em Lisboa, num centro comercial qualquer. Eu descia as escadas rolantes com o meu companheiro da altura. Vinha de saia, lembro-me que estava calor. Um homem de 30-40 anos ultrapassou-me e, no movimento, colocou a mão entre as minhas nádegas com convicção. Olhei para trás, preparada para disparatar, mas ele riu-se para mim. Virou-se para mim, para ter a certeza que eu o tinha visto e lançou-me um smirk que me petrificou. Não consegui dizer nem fazer nada. Ainda hoje ando com as costas viradas para o corrimão das escadas rolantes”.

Mariana Almeida, 19 anos: “Estava a voltar do supermercado para casa e estava uma carrinha parada num cruzamento. Reparei que o homem (o condutor) estava a olhar para mim fixamente. Fiquei desconfortável, mas segui o meu caminho. Para ir para casa, tinha de passar por trás da carrinha dele. Quando me aproximei, ele abriu o vidro e gritou coisas como ‘és toda boa’ e ‘comia-te toda’. Como faço sempre, ignorei. Apenas apontei a matrícula da carrinha. Fiquei assustada, mas segui o meu caminho. Depois, ele fez-se à estrada para me acompanhar lado a lado. Foi a andar super devagar ao meu lado, a fazer-me propostas, a perguntar se queria ir com ele e se eu precisava de boleia. Gritou para eu entrar na carrinha. Continuou até eu chegar a casa. Muita coisa me passou pela cabeça naqueles cinco minutos: o que é que eu iria fazer caso ele me tentasse agarrar e meter à força na carrinha? Quando cheguei ao portão de casa, o homem ficou extremamente furioso por o ignorar. Gritou ‘és uma puta’, ‘vai-te f…’, ‘vai para o c…’. Mais um homem que não aceitou o ‘não’ como resposta. Foi o meu episódio mais intenso. Não foi a primeira vez, nem vai ser a última. O assédio está cada vez mais descontrolado. Se fosse à esquadra fazer uma queixa cada vez que sou assediada, passava lá a vida”.

Beatriz Ribeiro, 24 anos. “É o meu caso mais chocante. Foi durante uma manhã, quando comecei a ir para a escola sozinha de metro. Devia andar no 8º ano. Um homem sentou-se à minha frente e começou a masturbar-se a olhar para mim. Na altura, lembro-me de não perceber muito bem o que estava a acontecer. Só me lembro de perceber que devia tentar não fazer contacto visual com ele. Estava mais gente no metro. Ninguém fez nada. Também já fui assediada por polícias duas vezes já em adulta. Este tipo de situações acontecem desde que me lembro. Sempre que saio de casa penso nisto. Há muita roupa que escolho não usar se sei que vou andar sozinha nesse dia. Há muitas coisas que gostava de fazer sozinha na rua mas não faço”.

Rodrigo Faria (nome fictício), 29 anos: “Faço demonstrações de vendas de produtos em casa de clientes. Estava em casa de um senhor mais velho. O namorado dele, mais novo, estava presente. Quando comecei a fazer a demonstração, o senhor começou a ter conversas super-sexuais. E o namorado estava a começar a ficar constrangido. De repente, começou a encostar-se a mim, a tocar-me. Chegou ao ponto em que, quando estava a fazer a demonstração para os dois, do nada recebi uma mensagem pelo WhatsApp dele totalmente nu. Eu disse que a demonstração estava terminada, saí e fiz queixa na empresa, não na polícia, para que aquele local ficasse sinalizado e não houvesse mais situações do mesmo género”.

Andreia Simões (nome fictício), 28 anos: “Estava a passar num corredor de uma loja e na direção oposta vinha um senhor com um guarda-chuva na mão. Quando passa por mim, bate-me com o guarda-chuva no meio das pernas. Na altura achei que ele tinha batido sem querer: era um senhor mais velho e o corredor era um pouco apertado. Continuei dentro da loja mas, já noutro sítio, de repente o mesmo senhor passa atrás de mim, aproxima-se do meu ouvido e diz: ‘És toda boa, pagava-te 100 euros’. Desta vez, consegui reagir e, assim que ouvi aquilo, comecei a gritar algo como ‘este senhor é um porco’ (e já não sei bem, mas penso que referi chamar a polícia), o que chamou a atenção de toda a gente e ele imediatamente começou a fugir pela loja fora e nunca mais o voltei a ver”.

Marina R., 36 anos: “Por volta de 2003, quando tinha 18 anos, apanhei o autocarro no Campo Grande [Lisboa] ao final da tarde. Surpreendentemente, eram poucos os lugares ocupados naquele dia e, a dado ponto da viagem, senti que alguém me olhava fixamente. Fiquei incomodada, mas a princípio não tive coragem de olhar para ver quem era. O sentimento de estar a ser observada continuou e, quando finalmente ganhei coragem para olhar, percebi que um homem de meia-idade, no banco do outro lado do corredor, estava a olhar para mim e a tocar-se. Pouco tempo depois, entre 2004 e 2006, estava sozinha no (cinema) Monumental numa sessão das duas da tarde e, mais uma vez, a certa altura, senti que estava a ser observada. Temi que se estivesse a passar outra vez a mesma situação que a do autocarro. E, efetivamente, estava. No meu lado direito, a uns quatro bancos de distância, era um homem que olhar para mim. Eu desviei o olhar, ele não. Em ambos os casos, a minha reação foi exatamente a mesma: uma não reação. Fiquei gelada, sem saber o que fazer, sem conseguir levantar-me, mudar de lugar ou sair dali e coberta de vergonha, como se quem estivesse a fazer alguma coisa errada fosse eu. Em nenhum dos casos apresentei queixa porque, naquele tempo, nem sequer sabia que o que estava a acontecer era crime”.

Inês Lourenço, 26 anos. “Foi no ano passado, antes de entrarmos em confinamento. Tinha de apanhar o comboio na estação de Benfica todos os dias, de manhã. Estava sozinha. No caminho, para a estação, um homem estava escondido, ao pé de uma esquina. Quando olhei, estava a massajar-se, a olhar para mim. Tentei ir o mais rápido possível para o pé de pessoas. Só pensei ‘isto é normal, algum dia isto teria de acontecer’. Considerava-me sortuda por nunca nada me ter acontecido neste aspeto. E lá fui trabalhar às 7h00. Claro que fiquei com nojo de toda a situação. No final do dia, depois do trabalho, voltei. Até que me encontro às oito da noite sozinha e com um medo terrível de ir para casa. Aí sim, é que me apercebi que a situação tinha sido mais ou menos grave e não devia ser considerada de forma leve. Liguei a uma amiga que também vivia na zona. Estive com ela, contei-lhe, desabafei com ela. Senti-me perturbada. Até então, tinha estado adormecida. Decidi ir à polícia para me tentar sentir bem e para que eles ficassem atentos. Reportei a situação e perguntaram-me se conseguia descrever o homem. Disse que sim e, pelos vistos, nesse mesmo dia, ele foi fazer exatamente o que tinha feito comigo para outro sítio com outras raparigas. Avançámos com a queixa. Este ano, fui chamada à polícia para reportar e oficializar a situação. O próximo passo seria identificá-lo. A polícia andava à procura dele, mas não sei se terá fugido”.

Ana Rita Maciel, 24 anos: “Metro em direção à Pontinha, hora de ponta e tudo tipo sardinha em lata. Eu estava de pé, virada para a janela do comboio e na zona entre os dois bancos, a segurar-me no ferro de um deles. Portanto, estava completamente de costas para as pessoas que estavam em pé no corredor da carruagem. Não dava para me virar para nenhum dos lados. Era obrigada a estar nesta posição. Apercebo-me que tenho um homem mesmo, mesmo coladinho a mim. A parte da frente do corpo dele está colada à parte de trás do meu. Começo a sentir aquilo que toda a gente sabe. Viro a cabeça, olho para ele, mais uma vez numa situação de aflição e ele está a olhar para outro lado. Mexo-me para ver se ele percebe que estou desconfortável, volto a olhar para ele, e nada. Ao mexer-me, e como estamos tão juntos, vejo que ainda estou a fazer pior. E então, fico ali petrificada, à espera que o metro comece a esvaziar e eu possa fugir para bem longe”.

Ao Observador, o presidente do Conselho Regional de Lisboa da Ordem dos Advogados, João Massano, explica que, com base nos dados e informações conhecidos, todos estes casos podem configurar um crime de importunação sexual. No caso de Mariana está ainda em causa, para além da importunação sexual, o “crime de perseguição (art. 154 – A do Código Penal)”. E o caso de Inês, por exemplo, “insere-se nos atos exibicionistas”, detalha.

A mesma opinião tem o advogado Paulo de Sá Cunha: “São casos de ‘exibicionismo’, o que corresponde a uma das ações típicas” do crime de importunação sexual. Paulo de Sá e Cunha explica também que, no caso de Andreia, há uma formulação de proposta de teor sexual: “O ‘piropo’ é aqui acompanhado de uma proposta de teor sexual (se bem que apenas implícita ou subentendida: “pagava-te…”)”.

De acordo com os testemunhos de Rodrigo, Ana Rita e Raquel, o advogado explica que “poderão configurar o crime de importunação sexual na segunda modalidade de ação típica prevista no art.º 170.º, (a par do “exibicionismo”), que se traduz em constranger a vítima a contacto de natureza sexual”. Paulo de Sá e Cunha detalha que tal ato de natureza sexual “não pode ter a gravidade suficiente para se tratar de um ‘acto sexual de relevo’, caso em que já se estaria em presença de um crime mais grave, de coação sexual – art.º 163.º do Código Penal”.

O advogado João Massano adianta ao Observador que o enquadramento legal “dependerá de vários fatores, como, por exemplo, a idade da vítima, frequência, relevo do ato sexual”. Se a vítima tiver menos de 14 anos, aí o crime de importunação sexual “passará a ser abuso sexual de criança (art. 171º, do Código Penal)”.

“Em 2015, houve polémica porque se disse que era a lei do piropo. Que os deputados não tinham mais que fazer”

Há seis anos, Carla Rodrigues era deputada do PSD. Esteve envolvida na lei que avançou com penas de prisão para o crime de importunação sexual e propostas de teor sexual. Portugal tinha subscrito a Convenção de Istambul, que estabelecia “um maior rigor na ação dos Estados em relação à proteção das mulheres e da violência contra as mulheres”. Todos os países da União Europeia assinaram a Convenção de Istambul em 2011 e 21 ratificaram-na. Carla Rodrigues foi a responsável pelo grupo de trabalho que tratou do pacote legislativo da Convenção e autonomizou, por exemplo, o crime de mutilação genital feminina e criminalizou a perseguição e os casamentos precoces e forçados. E é neste contexto — no meio de um vasto pacote legislativo sobre este tipo de matérias — que surge a criminalização das propostas de teor sexual.

Percebi que havia margem para atuarmos. O crime de importunação sexual englobava atos exibicionistas e o contacto físico, mas nenhuma importunação verbal. Nós, mulheres que fazíamos parte do grupo de trabalho, já tínhamos todas sido importunadas. Sabíamos o incómodo, desconforto e gravidade desse tipo de situação. E entendemos, e eu particularmente, pela minha experiência pessoal, e porque sou mãe de uma menina, que havia margem para atuar”, lembra ao Observador Carla Rodrigues.

Antes, já tinham surgido propostas do Bloco de Esquerda, mas nunca houve consenso. E a então deputada do PSD não esquece que, na altura, foi preciso “fazer muita força” para avançar com esta alteração à lei. “Houve polémica porque se disse que isto era ‘lei do piropo’ e a criminalização do piropo. Disseram que os deputados não tinham mais nada que fazer e que andavam a preocupar-se com coisas banais. Muitas mulheres não perceberam o alcance desta lei. Diziam que até gostavam de um piropo e que isso não tinha nada de mal. Mas não estávamos a falar de meros elogios ou graçolas. Não foi isso que nos preocupou, mas sim coisas muito mais graves”, explica Carla Rodrigues.

Em 2015, a deputada do PS Isabel Moreira também fez parte do grupo de trabalho sobre as implicações legislativas da Convenção de Istambul. A deputada socialista concorda com Carla Rodrigues: “Em alguns momentos, a discussão foi um pouco ridicularizada. Pensava-se que estávamos a falar de simples piropos, como ‘és bonita’. E penso que, hoje, as pessoas têm consciência que não é isto que está em causa”, afirma a socialista ao Observador.

Passados seis anos, Isabel Moreira não tem dúvidas: “Houve um aspeto essencial: o efeito de sensibilização que a lei teve. O facto de as propostas de teor sexual terem passado a ser crime em 2015, teve um efeito de sensibilização para o problema muito grande”.

E tudo, porque, finalmente, foi possível reunir o necessário consenso para alterar o artigo 170º do Código Penal, depois autonomizado a 5 de agosto de 2015.