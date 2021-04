Cavaco Silva foi uma das poucas personalidades – senão mesmo a única – que não foi ouvida pela comissão parlamentar de inquérito à resolução do Banco Espírito Santo (em 2014/2015). O seu pedido de audição foi bloqueado pela então maioria formada pelo PSD/CDS.

O Presidente da República não tem funções executivas, logo, “o Parlamento não tem competências para fiscalizar a sua atividade”. Foi com este argumento que PSD e CDS, a maioria que estava no Governo, votaram em 2015 contra os três requerimentos para colocar perguntas ao então Presidente da República sobre o que sabia sobre a situação financeira do Banco e do Grupo Espírito Santo.

A audição por escrito a Cavaco Silva foi pedida por três partidos – o PS, o PCP e o Bloco de Esquerda –, mas uma votação realizada em fevereiro de 2015 chumbou os requerimentos. Terá sido uma exceção às regras. A regra que funcionou nesta comissão de inquérito, e que se mantém na atual comissão parlamentar às perdas do Novo Banco imputadas ao Fundo de Resolução, é a de não haver oposição aos pedidos de audição e documentação dos partidos, explicou ao Observador Fernando Negrão, que preside ao atual inquérito parlamentar e presidiu ao de 2014/2015.

A exceção verificada em 2015 não se repetiu na comissão de inquérito ao Novo Banco. O requerimento do PS para questionar Cavaco Silva – bem como enviar perguntas a Pedro Passos Coelho e a Durão Barroso e chamar para audição presencial Carlos Moedas – passou, sem chegar a ir a votos, apesar de o PSD ter levantado essa possibilidade. Desta vez as objeções dos sociais-democratas não tiveram a ver com o ex-Presidente da República, mas por considerarem que chamar novamente Carlos Moedas (que já deu explicações em 2015) – quando não são conhecidos factos novos – é uma manobra mais relacionada com o combate autárquico (Moedas é o candidato do PSD à Câmara de Lisboa) do que com o objetivo de apurar a verdade no Novo Banco.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Apesar de alguns lamentos sobre a repetição da comissão de inquérito ao BES e o “tédio” de algumas audições, os partidos à esquerda não manifestaram abertura para chumbar o requerimento socialista – que nem sequer foi a votos – como é a regra nas comissões de inquérito, assinalou Fernando Negrão. O próximo passo é os partidos enviarem as perguntas que querem ver esclarecidas pelo ex-Presidente da República ao presidente da Comissão de Inquérito, que depois fará com que sejam endereçadas a Cavaco Silva. No entendimento de Fernando Negrão, os deputados têm ainda a faculdade de pedir esclarecimentos adicionais, se as respostas levantarem dúvidas — ou porque são insatisfatórias ou porque surgirem outros factos ou testemunhos que as contradigam.