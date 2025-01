Seis designers de produto, do artesanal ao industrial, do copo de café à própria mesa

“No meio disto tudo, não nos podemos esquecer da importância que a parte financeira tem no produto final”, justifica, rematando: “O Ikea é um óptimo exemplo: uma diferença de poucos centímetros numa mesa pode permitir transportar mais quantidade e ter outro custo na logística. É como aquela história da companhia aérea que tirou as azeitonas das refeições de bordo e conseguiu poupar no final do ano.”

Violaine d’Harcourt

Violaine d’Harcourt é o melhor exemplo de uma representação universal da banda desenhada: para a designer de 36 anos, as melhores ideias têm sempre uma lâmpada acesa. Já em miúda era assim: “tinha um lado de artista” e das mãos saíam-lhe maquetes de barro ou cartão onde colocava iluminação por dentro. No primeiro objeto construído já como designer de produto foi a mesma coisa: criou um dispensador de bebidas para ter sobre a mesa, com três garrafas viradas para baixo, e acabou por transformar a terceira num candeeiro, com a ligação elétrica feita através do gargalo.

“Acho que a luz torna sempre um objeto mais interessante”, diz Violaine no estúdio para onde se mudou recentemente, no bairro de Campo de Ourique, em Lisboa, rodeada de lâmpadas e dos vários candeeiros que já criou. “Tem também a capacidade de criar uma atmosfera própria num espaço”, continua. Sobretudo uma luz quente e indireta, como prefere.

De nacionalidade francesa, d’Harcourt veio viver para Lisboa em 2021, à boleia das suas próprias criações. Num equilíbrio entre produção artesanal e industrial, “necessário quando se quer produzir numa certa quantidade”, estava à procura do melhor parceiro para desenvolver os apliques de cerâmica Alcove – onde quis criar “um candeeiro de parede com a lâmpada à vista e uma luz muito suave, inspirada na luz das velas” – e Portugal, pela sua longa tradição de ceramistas, era o sítio mais indicado.

“Sabia que o país não era só forte em cerâmica e hoje em dia toda a minha produção está concentrada cá”, diz. Um cenário muito diferente do de Paris: com candeeiros complexos que combinam vários materiais e técnicas, da madeira torneada ao vidro soprado, “nessa altura tinha parceiros em França, Itália, Suíça e Roménia”, conta a designer. “Agora num dia consigo ir às cinco fábricas e empresas com quem trabalho. Todas ficam a menos de duas horas de Lisboa e a 30 minutos umas das outras, no máximo.”

A coleção mais recente de candeeiros de parede trouxe dois novos materiais ao seu portfólio: alumínio – num acabamento natural, mate, espelhado ou lacado – e papel de desenho, que manipula manualmente para conseguir um efeito ondulado ou a recriar uma persiana. “Testei várias gramagens e há muitos anos que queria trabalhar com este material, que tem uma longa tradição na iluminação e consegue criar uma atmosfera muito particular e subtil”, diz Violaine. Ao contrário do que acontece por exemplo nas frágeis lanternas japonesas, nas suas mãos o papel é sólido e acompanha a estrutura de metal que serve de base.

Entre testes e experiências, estes novos candeeiros demoraram um ano até serem lançados, e normalmente é assim com cada design novo. “É um processo lento e não pode ser apressado, tem de dar tempo para mudar de ideias, pensar e fazer protótipos”, diz a designer de iluminação. “Faço muitos desenhos, até nas notas do telemóvel. E adoro este trabalho que no final vai fazer nascer um objeto. Não foi sempre assim tão recompensador, mas agora que sei que há sempre uma solução para tudo, tiro prazer do processo todo.”

Macheia

Antes de qualquer peça feita em bunho, está sempre uma “macheia” de palha. “O artesão pega na quantidade de material que consegue agarrar, enrola-o à volta da mão e começa a trabalhar”, explica Iany Gayo. É por isso que nas peças mais icónicas feitas com esta técnica de cestaria, como os bancos, há um buraco no centro: “é o lugar onde estava a mão do artesão”. O início de tudo.

A Macheia nasceu desse fascínio: fascínio pelo bunho, que é ao mesmo tempo o nome do material e da erva, e fascínio pelo artesão Manuel Ferreira, um dos únicos que o faz em Portugal, na zona de Santarém. As fundadoras do projeto – Iany Gayo e Lucrecia Papillo – conheceram-no durante um summer camp de cestaria portuguesa em Lisboa, em 2019, e sentiram-se logo contagiadas na mesma missão: “aprender com ele e passar isto”. Então com 27 anos – hoje têm 31 –, as designers trouxeram um olhar fresco para esta forma de artesanato ancestral, juntando o respeito pelo saber à vontade de lhe dar novas formas. Uma reinvenção desde logo evidente no primeiro produto lançado – um kit de cestaria para fazer em casa “e pôr outras pessoas a experimentar a técnica” – e que acaba de dar origem a uma nova coleção de mobiliário, onde a palha é colocada em diálogo com um segundo material improvável: ferro zincado.

“Queríamos tirar o bunho do cenário mediterrânico e das fibras naturais e trazê-lo para outro contexto”, explica Lucrecia, a metade italiana da dupla (Iany, a outra metade, é moçambicana). A partir da “peça mais icónica da técnica, o tanho” – um banco onde todos os nós estão escondidos, com o tal buraco onde esteve a mão do artesão no centro –, nasceu uma cadeira e uma mesa baixa que funciona também como assento. Em ambas, a estrutura é feita em metal (pelo artesão Paulo Sousa, em Loures) e o bunho funciona como almofada, sendo que na cadeira é usado nas costas e pode ser visto de todos os lados. “É um dos poucos sítios onde está exposta a parte de trás da técnica, e por isso mesmo quisemos evidenciá-lo”, explica Lucrecia, apontando para o desenho mais orgânico do zinco nesta zona. Outro pormenor importante é ter a forma circular do bunho interrompida logo no início, com as pontas da palha de fora: “Queríamos ter o material exposto, para não esquecermos que é uma planta que cresce e que se apanha”, diz Iany, acrescentando, em tom de brincadeira: “apanha-se entre julho e agosto e, já agora, precisamos de mão de obra”.