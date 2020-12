Enquanto Sandra Coimbra esperava pela sua vez, o primeiro vacinado seguia para três dias de férias — só depois, vai regressar ao trabalho. Após 30 minutos no recobro, e a falar com alguns dos seus colegas à saída, confessa, com ironia, já estar a sentir efeitos secundários. “Sim, só se for o de não parar de falar”, diz Fernando Nolasco à saída da sala de vacinação, que chegou a ser comparado ao presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, quando tomou a vacina da gripe — ainda que não tenha despido totalmente a camisa. Mas o médico internista foi igualmente presidenciável no seu discurso. “Não é o fim, nem o princípio do fim, é o fim do princípio”. Com esperança, humor e algumas dúvidas. Afinal, quem está na linha da frente não é assim tão diferente dos que estão atrás. Por agora, o plano do Curry Cabral decorre com normalidade, onde o objetivo será vacinar até às 21h00, com um balanço oficial às 20h00.