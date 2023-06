Há mais de um ano que o Filmin se tem afirmado como sendo algo mais do que uma plataforma de streaming alternativa às outras. Por “alternativa” assuma-se neste caso como uma programação menos comercial. Ainda bem que existe, porque tem sido o lugar onde encontrar séries que não têm lugar nas outras plataformas: e, espante-se, algumas delas bem comerciais e de qualidade. Em paralelo, começou a criar conteúdos próprios. Há uns meses “Autodefesa” foi uma ótima surpresa, esta semana é a vez de “Selftape”, série de seis episódios de trinta minutos, criada pelas irmãs Joana e Mireia Vilapuig.

Os nomes não serão familiares para os portugueses, mas em Espanha, sobretudo na Catalunha, Joana e Mireia tornaram-se estrelas do dia para a noite no início dos 2010s, por causa de uma série para adolescentes, “Polseres Vermelles”. Foi um fenómeno, ninguém estava preparado para que o fosse. Normalmente as histórias em volta de adolescentes que conseguem a fama muito cedo é sobre como lidam com o sucesso e como isso corre mal. O caso de Joana e Mireia é diferente, acabou a série, e não colheram frutos do sucesso. Não se tornaram famosas como aquele sucesso momentâneo faria esperar, pior, não conseguiam arranjar trabalho. Viam-se muitas vezes a enviar selftapes para os mesmos papéis, ou seja, lutavam pelas mesmas personagens.

Anos neste marasmo até encontrarem a solução: falar dos seus problemas, das suas vidas. Ou algo parecido. Assim nasceram Joana e Mireia Vilapuig personagens e protagonistas de “Selftape”, a série que ambas criaram e onde se colocam numa situação semelhante: irmãs, atrizes, que estão num impasse.

