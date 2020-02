Sem a "Geringonça" “sentimo-nos um bocado assustados” — um dia com as bases no congresso da CGTP

Joana Marques também concorda que estes movimentos “não são uma ameaça à CGTP”. “São uma ameaça até a eles próprios, porque não estão a juntar-se e a defender honestamente os interesses dos trabalhadores. E acho que cada trabalhador deve pensar naquilo que são efetivamente os ideais e não aquelas manobras políticas que alguns encontram, como esse que me estava agora a falar… e de dinheiros que nunca se percebe de onde aparecem…”

Qual? O sindicato das matérias perigosas? Ou dos enfermeiros? “Os dois!”, ri-se Joana Marques. “Uns de uma faceta, outros de outra. Uns, havia dinheiros que nunca se percebeu de onde vinham… e os outros, dos combustíveis, convenhamos… Aqui [na CGTP] há transparência, há clareza, há honestidade”.

O sindicalismo está em crise. Ou não?

A taxa de sindicalização em Portugal caiu de 60% em 1976 para 15% em 2016, o último ano em que há dados disponíveis. Os dados da OCDE, com base em informação administrativa e fornecida pelas centrais sindicais, têm limitações, mas são o suficiente para alimentar nos últimos anos algumas certezas sobre a crise do sindicalismo. Ou não? Crise? Qual crise?

— Os últimos anos têm sido difíceis para o sindicalismo, com perda de sindicalizados — lança o Observador para debate entre os camaradas.

— Não… ainda agora anunciaram não sei quantos sócios… — refuta Joana Marques, referindo-se ao anúncio de Arménio Carlos.

— 114 mil… 683 — ajuda Ismael Ferreira, assistente operacional dos Serviços Municipalizados em Sintra.

— Mas — ressalvamos — não foi dado o número de pessoas que eventualmente tenham saído…

— Nós não sentimos essa diferença [no STAL]… — diz Joana Garcia.

— Ao longo das últimas décadas, enfim… os números já foram mais fortes… — insistimos.

— Os números já foram mais fortes, mas que análise é que está a ser feita? Também não nos podemos esquecer que desde 2009, salvo erro, não houve contratações [na administração pública]. Essa análise também tem de ser feita. Estatisticamente, a gente não pode ver só os números. Então, se nós só temos 100 para sindicalizar e estão 100 sindicalizados, por exemplo, falando em números grossos, e não entrou mais ninguém… Aquilo que vemos no nosso sindicato [STAL] e que acabaram de nos dar [na CGTP] é que continua a aumentar.

Sem a Geringonça, “sentimo-nos um bocado assustados”

Afinal, a atual situação — em que o PS não tem maioria nem acordo à esquerda — não é favorável para os trabalhadores. É Joana Marques, dirigente do STAL, que o defende. “Nós, trabalhadores, sentimos alguma esperança quando foi a Geringonça. Recuperaram-se alguns… poucos, muito poucos… passinhos pequeninos, como uma criança que estava a começar a andar… sentimos um alívio”. Mas terminado o primeiro mandato de António Costa e com a recomposição do panorama político em Portugal, os sindicalistas esperam para ver, pessimistas. “Será que finalmente vamos conseguir ter algum aumento, alguma qualidade de vida? Agora sentimo-nos um bocado assustados. Estamos a ver, aliás, com estas propostas de aumentos salariais…“, defende Joana Marques.

O Observador estende o debate a Carla Garcia e e Ismael Ferreira:

— Também vos assusta esta nova realidade política, sem Geringonça, como defendia aqui a Joana Marques?

— Sim, claro que sim, claro que nos assusta — diz Carla Garcia.

— Mas esta situação não devia dar mais poder à esquerda? — perguntamos.

— O PS dá poder à esquerda?! — ri-se Joana Marques.

— Não, não, o facto de não haver maioria — clarificamos.

— O PS, ao longo da História, só nos tem dado porrada, eu não me vou esquecer disso. As nossas carreiras foi em que altura?

— Mas o PS, com menos poder… — tentamos replicar.

— Não, o PS está com mais poder, está mais livre para fazer aquilo que sempre fez — responde Joana Marques.

— Está mais livre e acaba por, entre aspas, estar mais bloqueado à direita — acrescenta Clara Garcia — com a parceria da direita para eliminar exatamente o que quer que os trabalhadores possam vir a adquirir. Porque viu-se mesmo no Orçamento do Estado…

— Houve escolhas concretas — segue Joana Marques — eles continuam a dar aos bancos, houve uma opção política e não podemos branquear isto. Houve uma opção política do PS. O PS oferece… uma migalha aos trabalhadores, não nos valoriza. Depois para os bancos e afins há sempre milhões. E são números muito compridos para a gente os decorar. Porque os nossos salários são na ordem dos 635. Temos pessoal a ir agora para a reforma com o salário mínimo. Malta que recolhe o lixo todos os dias — exemplifica Joana Marques, a quem a voz volta a estremecer — Estão completamente estoirados. Não é justo, não é correto. E eles estão lá sentadinhos, às vezes esquecem-se. E quando digo eles… é o PS. Claramente.

Joana Marques lembra que os funcionários públicos tiveram os salários congelados durante uma década, a partir de 2009, mas que “a água, a luz, tudo aumenta”. A alternativa? “Temos de avançar com a luta, porque só a luta nos dá resposta. Não me interessa quem é que lá está, eu interessa-me aquilo que é nosso por direito.

Ismael Ferreira dá ainda o exemplo das rendas de casa. “Subiram muito, acho que duplicaram ou triplicaram as rendas de casa. Agora vê: se um T1 ou um T0 custa à volta de 600 euros por mês… agora comparar essa renda de casa com o meu salário, vê que há aí uma impossibilidade. Não é possível. Não é possível…”, repete.

O que significa o fim da Geringonça não é, no entanto, consensual. Mas, antes, um reparo: “Essa palavra que usou, eu não gosto”, avisa Cristina Monteiro.

O que significa então o fim da parceria do PS com Bloco de Esquerda e PCP? “Neste momento — e mais uma vez graças ao povo português — a correlação de forças na Assembleia da República não deu maioria, e eles [PS] são obrigados a negociar, quer queiram quer não. Agora, nós sabemos que o PS está ali numa linha que não é de todo para resolver as questões mais prementes dos trabalhadores, nomeadamente a retirada das matérias gravosas do mercado de trabalho”.

O camarada Orlando Gonçalves — que não se acanha a usar a palavra cunhada por Vasco Pulido Valente e adaptada de forma pejorativa por Paulo Portas — reforça que “a CGTP apoiará todas as decisões que a Geringonça decidiu que fosse a favor dos trabalhadores e esteve sempre contra aquilo que foi contra os trabalhadores”.

Isabel Camarinha — garante Orlando Gonçalves — será uma linha de continuidade, “com ou sem Geringonça”.