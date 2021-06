Rafael Mora diz que avisou Nuno Vasconcellos (tal como a família) a não comprar uma guerra com Balsemão – “Vais ser trucidado”, advertiu – mas o empresário ambicionava ter um grupo de media depois de ter comprado o Diário Económico, um título cuja integração na Impresa até fazia sentido, admitiu Mora. A guerra começou com uma proposta de aumento de capital da Impresa por parte da Ongoing, que reduziria a posição de Balsemão. Vasconcellos foi expulso da administração da Impresa e as duas empresas foram para tribunal.

Hugo Carneiro (PSD) sugeriu, e Mora disse que concorda. No seu entender, houve influência de Ricardo Salgado nesta estratégia de Vasconcelos. “É a minha teoria”, que sustenta na constatação de que o BES era um alvo de estimação do Expresso (com notícias negativas), o que deixou de acontecer quando a Ongoing passou a ser o inimigo número de Balsemão, que até fez as pazes com Salgado.

As contratações exóticas e os “amigos de infância” que seriam da Maçonaria

A cereja em cima do bolo, acrescenta, foi a contratação de Silva Carvalho, o ex-espião do SIED para liderar a Ongoing Shared Services, cujo nome compara à primeira designação dada à CIA [OSS – Office of Strategic Services é a sigla do serviço de espionagem norte-americano durante a II Grande Guerra, e que deu lugar à CIA]. Mora foi contra esta contratação, mas Vasconcellos terá argumentado que era por não querer perder protagonismo para outros quadros. Foram muitas as contratações “exóticas” da Ongoing nesses anos, afirmou quando questionado por João Paulo Correia, do PS, sobre o convite ao deputado do PSD. Mas depois do desacordo sobre Silva Carvalho, Rafael Mora diz que deixou de questionar estas opções.