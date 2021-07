O que resultará desta revolta? É incerto, sobretudo atendendo ao contexto particular das manifestações sem precedentes: por um lado, acontecem num país que viu a sua principal fonte de receita, o turismo, devastada pela pandemia e pelos embargos de Trump; por outro lado, surgem num momento inédito da história de Cuba em que já não há nenhum Castro no poder. Além disso, na raiz dos protestos está a miséria do povo cubano, agora a braços com uma pandemia que não tem abrandado nas últimas semanas, mais do que a orientação política do regime. E há um ingrediente-chave em tudo isto: ao contrário do que aconteceu nas últimas décadas, estes protestos acontecem numa Cuba que, finalmente, tem acesso à internet.

“São os falhanços da revolução”, admite ao Observador, a partir de Londres, o professor universitário e analista político Christopher Sabatini, investigador especializado em política latino-americana no think-tank Chatham House. “Estas pessoas estão a exigir muitas coisas que a revolução lhes prometeu: comida, gasolina, serviços sociais melhores, cuidados de saúde.”

Com milhares de cubanos na rua, o Presidente do país, Miguel Díaz-Canel — o primeiro Presidente cubano nascido depois da revolução e o sucessor da dinastia Castro à frente do país —, apressou-se a reagir com palavras duras e mantendo a retórica clássica, apelando aos fiéis do regime que combatessem os manifestantes: “A ordem de combate está dada, os revolucionários às ruas!” Díaz-Canel seguiu também para as ruas de San Antonio de los Baños, onde acusou manifestantes assalariados de semearem a confusão em nome do imperialismo norte-americano.

A partir de Washington, o Presidente dos EUA, Joe Biden, garantiu estar “ao lado do povo cubano e do seu clamor pela liberdade e pela libertação das trágicas garras da pandemia e das décadas de repressão e sofrimento económico a que foi sujeito pelo regime autoritário de Cuba”. O líder norte-americano pediu ao regime cubano que “ouça” o povo — mas, para já, não parece ser esse o caminho escolhido por Díaz-Canel, que já veio acusar os EUA de quererem semear a desunião e provocar uma mudança de regime em Cuba através de uma estratégia de “asfixia económica”.

“O que torna esta revolta interessante é que ela é primordialmente social e económica”, analisa Christopher Sabatini. “Nos últimos trinta anos tem havido protestos relativos aos direitos humanos, sobre a política e sobre a repressão. Mas esta em particular está mais relacionada com as dificuldades quotidianas que os cubanos estão a experimentar. É diferente, nesse sentido. Torna-a mais popular.”